Актриса озвучивания Антеи рассказывает о своей героине в новом трейлере Banishers: Ghosts of New Eden

В ролевой игре Banishers: Ghosts of New Eden от разработчиков из студии Dontnod Entertainment будет реализован необычный игровой процесс, где нужно будет в равной мере играть за двух главных героев в разных мирах. Одним из центральных персонажей выступит охотник на призраков Ред Макрей, а компанию ему составит его жена в загробном мире — Антея. Авторы проекта решили посвятить новый трейлер игры этой героине, раскрыв её характер через описание актрисы озвучивания.
В свежем трейлере Banishers: Ghosts of New Eden актриса озвучивания Амака Окафор поделилась своими впечатлениями об Антее. Она призналась, что успела озвучить уже большое количество самых разных игр, но именно эта героиня и её история понравились ей больше всего. Озвучивание Антеи заняло много времени из-за объема реплик и разных вариантов развития событий. Тем не менее Окафор считает, что её героине получилась действительно самобытной и интересной, ведь с её характером может ассоциировать себя каждый благодаря системе выбора в диалогах.
Она охотник. Она действительно хороша в этом. Она занимается этим уже очень давно. Она очень искусна. Она не позволяет эмоциям мешать ей. Она родом из разных мест. Она родом с Кубы. А также из Западной Африки. Я люблю Антею. Она - это я. Я - это она. Я люблю ее.
— заявила Амака Окафор, актриса озвучивания Banishers: Ghosts of New Eden.
Выход Banishers: Ghosts of New Eden состоится уже 13 февраля на ПК и консолях.