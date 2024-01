Авторы ролевого приключения Banishers: Ghosts of New Eden представили атмосферный сюжетный трейлер

Издательство Focus Entertainment и разработчик DON'T NOD выпустили новый трейлер ролевой игры Banishers: Ghosts of New Eden, посвященной охоте на призраков, под названием "Love, Death, and Sacrifice".

"Banishers: Ghosts of New Eden" представляет собой захватывающее приключение, переносящее игроков между любовью, жизнью, смертью и жертвоприношением.

В роли пары изгнателей, Антея Дуарте и Реда Макрея, опытных охотников за призраками, вы отправляетесь в Новый Эдем с целью снять таинственное проклятие и раскрыть загадки, связанные с призраками. Однако после неудачного нападения Антея погибает, становясь одним из тех призраков, которых она ранее преследовала. Между клятвой защищать живых и кошмаром состояния призрака, вам предстоит принять решение: следовать своей клятве или пожертвовать живыми в отчаянной попытке вернуть возлюбленную.

Погрузитесь в жизнь общин Нового Эдема, где обитают сверхъестественные существа и хранятся тайны. Используйте духовные способности Антеи и мощный арсенал Реда, чтобы изгнать души, мучающие живых. Раскрывайте секреты, исследуйте таинственные ландшафты, улучшайте снаряжение и встречайте запоминающихся персонажей, судьба которых зависит от ваших решений.

Вы столкнетесь с нелегким выбором, влияющим на судьбу обитателей Нового Эдема: сохранить жизни людей или освободить блуждающие души. Этот выбор существенно повлияет на ход сюжета и испытания, которые вам предстоит пройти.

"Banishers: Ghosts of New Eden" выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 13 февраля.