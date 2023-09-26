Banishers: Ghosts of New Eden перенесена на 13 февраля 2024 года ©

Издательство Focus Entertainment и компания-разработчик DON'T NOD отложили выход ролевой игры Banishers: Ghosts of New Eden с ранее запланированной даты выхода 7 ноября 2023 года до 13 февраля 2024 года. Игра будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam.

"Мы решили отложить выход новой франшизы на три месяца, поскольку в конце года на рынке наблюдается интенсивный цикл релизов ААА-игр на ПК и консолях", - заявили в пресс-релизе управляющий директор Focus Entertainment Джон Берт и генеральный директор DON'T NOD Оскар Гильберт. "Мы убеждены, что коммерческий релиз Banishers: Ghosts of New Eden в менее насыщенный период привлечет к игре то внимание, которого она заслуживает".

Сюжет игры Banishers: Ghosts of New Eden переносит игроков в Северную Америку 1695 года, где Антея Дуарте и Ред Мак Рейт работают охотниками за призраками. Однако уже в самом начале игры разворачивается удивительное событие: во время охоты Антея в трагических обстоятельствах погибает и теперь остается рядом с Рэдом в виде призрака. Эта женщина способна помогать своему возлюбленному, и игрокам предоставляется возможность управлять обоими персонажами.