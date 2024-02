Графику Banishers: Ghosts of New Eden сравнили на ПК, PS5 и Xbox Series S/X

Разработчики из студии Dontnod Entertainment при поддержке издательства Focus Entertainment выпустили свою новую ролевую игру под названием Banishers: Ghosts of New Eden. Проект предлагает игрокам необычный геймплей одновременно за двух главных героев из мира живых и мира призраков. Игра доступна как на ПК, так и на актуальных консолях. Новое видео показывает сравнение графики Banishers: Ghosts of New Eden на всех доступных платформах.

Анализом производительности Banishers: Ghosts of New Eden поделился энтузиаст под ником ElAnalistaDeBits. В своем ролике он наглядно показал сравнение визуальной составляющей игры на ПК, PS5 и Xbox Series S/X.

Как и ожидалось, в плане графики ПК оказался лучшей платформой, где Banishers: Ghosts of New Eden имеет наибольшую дальность прорисовки объектов, высочайшую детализацию текстур и нативное разрешение 4K. Обе консоли немного отстают от ПК, предлагая режим производительности с 60 FPS и режим качества с 30 FPS, но более высоким разрешением.

Визуально складывается впечатление, что версия Banishers: Ghosts of New Eden для PS5 превосходит игру даже на более мощной консоли Xbox Series X. Однако на консоли Sony наблюдается странная проблема: в режиме производительности среднее значение FPS достигает только 50-56 кадров в секунду. Вероятно, производительность будет улучшена в первом же патче.

Banishers: Ghosts of New Eden уже выпущена и доступна для игры на ПК, PS5 и Xbox Series S/X.