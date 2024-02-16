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Banishers: Ghosts of New Eden 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая
7.4 190 оценок

Хвалебный трейлер Banishers: Ghosts of New Eden подчеркивает хороший прием ролевого экшена

butcher69
Новости

Еще только февраль, но 2024 год уже ознаменовался несколькими заметными релизами, включая Banishers: Ghosts of New Eden. Это новейшая игра от студии DON'T NOD. Посмотрите трейлер с оценками ниже, чтобы узнать, что критики сказали о ролевом экшене.

Действие игры происходит в 1695 году в Северной Америке. Пара изгнателей, Антея и Рэд, отправляются в Новый Эдем, но сталкиваются с трагедией.

После того как Антея, казалось бы, умирает, выясняется, что она стала духом, привязанным к Реду. Игрок должен решить, пожертвовать ли ему живыми, чтобы вернуть ее к жизни, или сохранить клятву изгнателя и позволить ей вознестись. В любом случае вы столкнетесь с множеством ситуаций, в которых придется делать серый с моральной точки зрения выбор, и откроете пять различных концовок.

Banishers: Ghosts of New Eden пришлась по душе и обычным игрокам - в Steam у игры 89% положительных отзывов.

2
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Denv3r 13

Крутая новая игра от DONTNOD, на удивление, думал эта будет не очень, но затянула прям с первых минут!

2
Hakuni

3к за дешевый клон гадавара. да ну нафиг... святой отец....

0
Петр Стрельцов

Хорошая судьба у этой пустышки, попала в разряд "облизываемых", как в свое время каловая "Sifu".

-5