Хвалебный трейлер Banishers: Ghosts of New Eden подчеркивает хороший прием ролевого экшена

Еще только февраль, но 2024 год уже ознаменовался несколькими заметными релизами, включая Banishers: Ghosts of New Eden. Это новейшая игра от студии DON'T NOD. Посмотрите трейлер с оценками ниже, чтобы узнать, что критики сказали о ролевом экшене.
Действие игры происходит в 1695 году в Северной Америке. Пара изгнателей, Антея и Рэд, отправляются в Новый Эдем, но сталкиваются с трагедией.
После того как Антея, казалось бы, умирает, выясняется, что она стала духом, привязанным к Реду. Игрок должен решить, пожертвовать ли ему живыми, чтобы вернуть ее к жизни, или сохранить клятву изгнателя и позволить ей вознестись. В любом случае вы столкнетесь с множеством ситуаций, в которых придется делать серый с моральной точки зрения выбор, и откроете пять различных концовок.
Banishers: Ghosts of New Eden пришлась по душе и обычным игрокам - в Steam у игры 89% положительных отзывов.
Крутая новая игра от DONTNOD, на удивление, думал эта будет не очень, но затянула прям с первых минут!
3к за дешевый клон гадавара. да ну нафиг... святой отец....
Хорошая судьба у этой пустышки, попала в разряд "облизываемых", как в свое время каловая "Sifu".