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Banishers: Ghosts of New Eden 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая
6.9 94 оценки

Создатели Banishers Ghosts of New Eden напомнили о системных требованиях мрачного экшена

butcher69
Новости

Компания DON'T NOD напомнила официальные системные требования для PC своей грядущей сюжетно-ролевой игры Banishers: Ghosts of New Eden.

Для игры на низких настройках в 1080p с частотой 30 кадров в секунду ПК-геймерам потребуется Intel Core i3-8300 или AMD Ryzen 3 2200G с 8 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 580. Для игры также потребуется 52 ГБ свободного дискового пространства.

Для получения 60 кадров в секунду при очень высоких настройках графики в 1080p разработчики рекомендуют Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 5600X и 16 ГБ оперативной памяти. DON'T NOD также указал NVIDIA GeForce RTX 2060 и AMD Radeon RX 6700 XT в качестве рекомендуемых графических процессоров.

Минимальные:

  • Процессор: Intel Core i3-8300 или AMD Ryzen 3 2200G;
  • Оперативная память: 8 ГБ;
  • Видеокарта: 4 ГБ VRAM, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 580;
  • Место на диске: 52 ГБ;
  • Дополнительно: Windows 10/11; DirectX 12.

Рекомендуемые:

  • Процессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 5600X;
  • Оперативная память: 16 ГБ;
  • Видеокарта: 6 ГБ VRAM, Nvidia GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6700 XT;
  • Место на диске: 52 ГБ;
  • Дополнительно: Windows 10/11; DirectX 12.

Пока ничего не известно о том, будет ли игра поддерживать какие-либо технологии апскейлинга на ПК (например, NVIDIA DLSS, Intel XeSS или AMD FSR).

Focus Entertainment планирует выпустить эту мрачную приключенческую игру 13 февраля на PS5, Xbox Series и PC

15
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

я думал будут выше системки, в целом норм

2
3axap34

Пока что да. Но вот если девелоперы сговоряться и будут использовать в своих проектах новые шейдеры, как в том же AW2, то карточки, которые их не поддерживают уйдут в прошлое, отметя солидный такой кусок игроков. 20 серия карт в том числе. Так что да, сейчас пока что норм.

0
Strong Steel

Системки адекватные, значит и оптимизон подвезут

1
Макс Макс 007

Хорошо, спасибо, до свидание

-3