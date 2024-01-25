Создатели Banishers Ghosts of New Eden напомнили о системных требованиях мрачного экшена

Компания DON'T NOD напомнила официальные системные требования для PC своей грядущей сюжетно-ролевой игры Banishers: Ghosts of New Eden.
Для игры на низких настройках в 1080p с частотой 30 кадров в секунду ПК-геймерам потребуется Intel Core i3-8300 или AMD Ryzen 3 2200G с 8 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 580. Для игры также потребуется 52 ГБ свободного дискового пространства.
Для получения 60 кадров в секунду при очень высоких настройках графики в 1080p разработчики рекомендуют Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 5600X и 16 ГБ оперативной памяти. DON'T NOD также указал NVIDIA GeForce RTX 2060 и AMD Radeon RX 6700 XT в качестве рекомендуемых графических процессоров.
Минимальные:
- Процессор: Intel Core i3-8300 или AMD Ryzen 3 2200G;
- Оперативная память: 8 ГБ;
- Видеокарта: 4 ГБ VRAM, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 580;
- Место на диске: 52 ГБ;
- Дополнительно: Windows 10/11; DirectX 12.
Рекомендуемые:
- Процессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 5600X;
- Оперативная память: 16 ГБ;
- Видеокарта: 6 ГБ VRAM, Nvidia GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6700 XT;
- Место на диске: 52 ГБ;
- Дополнительно: Windows 10/11; DirectX 12.
Пока ничего не известно о том, будет ли игра поддерживать какие-либо технологии апскейлинга на ПК (например, NVIDIA DLSS, Intel XeSS или AMD FSR).
Focus Entertainment планирует выпустить эту мрачную приключенческую игру 13 февраля на PS5, Xbox Series и PC
я думал будут выше системки, в целом норм
Пока что да. Но вот если девелоперы сговоряться и будут использовать в своих проектах новые шейдеры, как в том же AW2, то карточки, которые их не поддерживают уйдут в прошлое, отметя солидный такой кусок игроков. 20 серия карт в том числе. Так что да, сейчас пока что норм.
Системки адекватные, значит и оптимизон подвезут
Хорошо, спасибо, до свидание