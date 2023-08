Создатели Vampyr показали геймплей RPG Banishers: Ghosts of New Eden про охотников на призраков ©

Издательство Focus Entertainment и французские разработчики Dontnod, авторы первых Life is Strange и Vampyr, представили новый геймплей предстоящего ролевого экшена Banishers: Ghosts of New Eden

События игры разворачиваются в 1695 году. Рэд и его возлюбленная Антея занимаются промыслом, который можно назвать охотой за привидениями позднего Средневековья. Как и ведьмак Геральт, они охотятся на чудовищ и призраков.

Но в процессе охоты Антея при трагических обстоятельствах погибла сама и с тех пор находится рядом с Рэдом в виде призрака. В диких землях Нового Эдема, мрачной фольклорной части Северной Америки, они отчаянно ищут способ отменить проклятие. Но при этом они рискуют превратиться в тех самых монстров, на которых охотятся...

Релиз Banishers: Ghosts of New Eden состоится 7 ноября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.