Создатели Vampyr показали геймплей RPG Banishers: Ghosts of New Eden про охотников на призраков

Издательство Focus Entertainment и французские разработчики Dontnod, авторы первых Life is Strange и Vampyr, представили новый геймплей предстоящего ролевого экшена Banishers: Ghosts of New Eden
События игры разворачиваются в 1695 году. Рэд и его возлюбленная Антея занимаются промыслом, который можно назвать охотой за привидениями позднего Средневековья. Как и ведьмак Геральт, они охотятся на чудовищ и призраков.
Но в процессе охоты Антея при трагических обстоятельствах погибла сама и с тех пор находится рядом с Рэдом в виде призрака. В диких землях Нового Эдема, мрачной фольклорной части Северной Америки, они отчаянно ищут способ отменить проклятие. Но при этом они рискуют превратиться в тех самых монстров, на которых охотятся...
Релиз Banishers: Ghosts of New Eden состоится 7 ноября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
выглядит вроде норм. закину пожалуй в список желаемого
Боевка на Бога войны чем-то похожа. А сюжетно какая-то муть. Посмотрим, что в итоге получится.
Такое (
Ну что то слабенько, даже VampЫr 2018 года по-моему выглядит во многих аспектах лучше
Ведьмак)
Так себе
Создатели того самого вампира, которого при отказе романсить уродливую и стервозную вампиршу, сразу назвали геем?
Графа напомнила 3-4 части Ассасина, а на дворе меж тем 2023 год. Но может быть геймплей в конечном счёте будет лучше, чем у Ассасина тех времён