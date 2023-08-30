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Banishers: Ghosts of New Eden 07.11.2023
6.7 43 оценки

Создатели Vampyr показали геймплей RPG Banishers: Ghosts of New Eden про охотников на призраков

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butcher69
Новости

Издательство Focus Entertainment и французские разработчики Dontnod, авторы первых Life is Strange и Vampyr, представили новый геймплей предстоящего ролевого экшена Banishers: Ghosts of New Eden

События игры разворачиваются в 1695 году. Рэд и его возлюбленная Антея занимаются промыслом, который можно назвать охотой за привидениями позднего Средневековья. Как и ведьмак Геральт, они охотятся на чудовищ и призраков.

Но в процессе охоты Антея при трагических обстоятельствах погибла сама и с тех пор находится рядом с Рэдом в виде призрака. В диких землях Нового Эдема, мрачной фольклорной части Северной Америки, они отчаянно ищут способ отменить проклятие. Но при этом они рискуют превратиться в тех самых монстров, на которых охотятся...

Релиз Banishers: Ghosts of New Eden состоится 7 ноября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
BoT_TaK_BoT

выглядит вроде норм. закину пожалуй в список желаемого

1
ГАЗ-М20

Боевка на Бога войны чем-то похожа. А сюжетно какая-то муть. Посмотрим, что в итоге получится.

0
AleksandrLondon2077

Такое (

0
And00001

Ну что то слабенько, даже VampЫr 2018 года по-моему выглядит во многих аспектах лучше

0
Screamerus

Ведьмак)

-1
Апостлс

Так себе

-1
Каприз888

Создатели того самого вампира, которого при отказе романсить уродливую и стервозную вампиршу, сразу назвали геем?

-2
Staip

Графа напомнила 3-4 части Ассасина, а на дворе меж тем 2023 год. Но может быть геймплей в конечном счёте будет лучше, чем у Ассасина тех времён

-2