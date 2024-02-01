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Banishers: Ghosts of New Eden 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая
6.9 96 оценок

Стало известно точное время выхода ролевого экшена Banishers: Ghosts of New Eden на ПК и консолях

monk70
Новости

Banishers: Ghosts of New Eden — это предстоящая приключенческая игра, в которой игроки управляют двумя охотниками за привидениями: один использует традиционное огнестрельное оружие, а другой использует свою психическую мощь для борьбы со сверхъестественными существами. Эта игра — одна из самых ожидаемых игр февраля 2024 года.

Сегодня издатель Focus Entertainment и разработчики из DON’T NOD раскрыли точное время выхода игры на ПК и консолях, причём на разных платформах оно отличается.

Для консольных игроков на PS5 и Xbox Series X|S доступ откроется в полночь по местному времени 13 февраля. Игрокам же на ПК (Steam и Epic Games Store) повезло больше – они смогу начать играть в 20:00 МСК 12 февраля.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Господин Никто

фига се... Москва на карте. а то как то перестала она появлятся на подобных баннерах запуска игры

8
nemsis94

Так запад тихонько возвращается на рынок России.

4
worys nemsis94

Focus Entertainment никуда и не уходил, те кто для нашей страны заблочили свои игры своего решения не поменяли.

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