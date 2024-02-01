Стало известно точное время выхода ролевого экшена Banishers: Ghosts of New Eden на ПК и консолях

Ролевой экшен от создателей Life is Strange и Vampyr.
История разворачивается на исходе XVII века в вымышленном поселении Нью-Иден. Этот молодой городок окутан атмосферой тревоги и загадочности. Местные жители перешёптываются о странных, пугающих явлениях — исчезновениях людей, появлении призрачных фигур, блуждающих ночами среди домов.
В эти мрачные места прибывают двое молодых охотников за нечистью — Антея Дуарте и Ред Макрей. Они посвятили себя благородной миссии защищать живых людей от мёртвых, изгоняя неупокоенные души обратно в загробный мир. Но вскоре им самим предстоит столкнуться с силами, значительно превосходящими их понимание и опыт.
Во время очередного задания происходит ужасная трагедия — Антея погибает и присоединяется к тем самым существам, от которых так отчаянно защищала людей при жизни. Теперь перед Редом стоит казалось бы невыполнимая задача — спасти свою возлюбленную, ставшую одной из «них».
Игроки могут поочерёдно играть как за Антею, так и за Реда, сражаясь с разнообразными сверхъестественными врагами при помощи магии, оружия и призрачных сил.
Чтобы раскрыть тайну превращения Антеи и вернуть её к жизни, Реду предстоит погрузиться в изучение мистической истории Нью-Идена и его обитателей, как живых, так и мёртвых. Ему придётся принимать сложные моральные решения, нарушающие клятву охотника за нечистью. Сможет ли наш герой пройти через все испытания и выбраться из этого кошмара вместе со своей возлюбленной? Или же он станет очередной жертвой коварных сил, таящихся в туманных улочках проклятого города?
Минимальные требования
Операционная система: 64-разрядная Windows 10 / 11
Процессор: Intel Core i3-8300 / AMD Ryzen 3 2200G
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 580 с 4 ГБ видеопамяти
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 52 ГБ
DirectX: 12.0
Другое: конфигурация для низких настроек графики при разрешении 1080p и с 30 ФПС
Рекомендуемые требования
Операционная система: 64-разрядная Windows 10 / 11
Процессор: Intel Core i5-10600K / AMD Ryzen 5 5600X
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6700 XT с 6 ГБ видеопамяти
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 52 ГБ (рекомендуется SSD)
DirectX: 12.0
Другое: конфигурация для очень высоких настроек графики при разрешении 1080p и с 60 ФПС
фига се... Москва на карте. а то как то перестала она появлятся на подобных баннерах запуска игры
Так запад тихонько возвращается на рынок России.
Focus Entertainment никуда и не уходил, те кто для нашей страны заблочили свои игры своего решения не поменяли.