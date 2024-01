Свежий трейлер Banishers: Ghosts of New Eden интригует серьезными последствиями от решений игрока

Уже в следующем месяце состоится релиз амбициозного ролевого экшена Banishers: Ghosts of New Eden с видом от третьего лица, за разработку которого отвечает именитая студия Dontnod Entertainment. Ранее они порадовали игроков Life is Strange и Vampyr, где были реализованы действительно ощутимые для сюжета последствия действий или решений игрока. Студия планирует сохранить свою фирменную особенность и в своем новом проекте, обещая реализовать не менее ощутимые варианты развития сюжета в Banishers: Ghosts of New Eden.

Последствия выборов игрока в Banishers: Ghosts of New Eden были представлены в последнем трейлере игры. В ролике показаны несколько новых сцен и доступные варианты решений. В зависимости от совершенных действий или сказанных слов в диалоге, это может повлиять на судьбу отдельных персонажей и, в конечном итоге, отразиться на финале.

Вы сдержите клятву изгнателя и защитите живых от мертвых? Или же вы пожертвуете душами Нового Эдема, если это спасет вашу возлюбленную? Узнаем уже 13 февраля 2024 года. Banishers: Ghosts of New Eden будет доступна на ПК и консолях.