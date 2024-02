Зрелищные бои и разнообразная система прокачки в свежем трейлере Banishers: Ghosts of New Eden

В преддверии скорого выхода необычного ролевого экшена Banishers: Ghosts of New Eden от разработчиков из студии Dontnod Entertainment нас не перестают радовать эффектными роликами. На этот раз авторы проекта решили поделиться трейлером, который демонстрирует боевую систему и навыки персонажей. У игроков Banishers: Ghosts of New Eden будет множество боевых стилей, прокачка которых позволит по-своему персонализировать каждого из них или найти что-то уникальное.

Свежий трейлер Banishers: Ghosts of New Eden демонстрирует зрелищные битвы с монстрами разных видов, а также меню прокачки для обоих главных героев. Как отмечают в Dontnod Entertainment, боевая система в игре позволяет игрокам адаптировать навыки персонажей под свои личные предпочтения. Кроме того, во время улучшения способностей важно будет учитывать сильные стороны вашего билда и слабые стороны противников, что позволит создать действительно мощных героев.

Отправиться истреблять мистических созданий в Banishers: Ghosts of New Eden можно будет уже в этом месяце. Релиз игры состоится 13 февраля на PS5 и Xbox Series X|S. Игроки же на ПК смогут начать прохождение на день раньше — 12 февраля в Steam.