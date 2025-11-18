Анонсирован соревновательный советпанк-рогалик Bashnya в антураже бесконечной холодной войны

Студия Dustpan Games представила страницу своего нового проекта под названием Bashnya в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Игра позиционируется как многопользовательский экшен-рогалик с видом сверху, действие которого разворачивается в альтернативной реальности.

События игры происходят в мире победившего советпанка, где холодная война переросла в вечное противостояние. Согласно завязке сюжета, ученые открыли чудо-топливо, способное давать бесконечную энергию, однако это открытие привело к катастрофе. Игрокам предстоит взять на себя роль одного из восьми жильцов огромной хрущевки, которую стремительно затапливает опасное вещество. Главная особенность матча заключается в том, что спасательная капсула всего одна, и достанется она единственному выжившему.

Геймплейно проект представляет собой твин-стик шутер с процедурной генерацией уровней. Разработчики делают особый упор на тотальную разрушаемость окружения, позволяя игрокам ломать стены и обрушивать этажи для достижения тактического преимущества. В арсенале пользователей окажутся различные герои с уникальными стилями игры, от скрытного прохождения до агрессивного штурма.

Дополнительную глубину игровому процессу должны придать сотни артефактов, способных менять фундаментальные правила мира, искажать восприятие или усиливать персонажа. Также авторы упоминают наличие системы морали, где действия участников матча смещают глобальный баланс между доверием и страхом.

Дата выхода Bashnya пока не объявлена, однако на странице в Steam уже открыт прием заявок на участие в плейтесте.