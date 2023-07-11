Splash Damage предлагает вернуть деньги за Battalion 1944 на Kickstarter после "невыполнения обещаний" ©

Компания Bulkhead и материнская компания Splash Damage объявили о том, что все участники программы Battalion 1944 на Kickstarter имеют право на возврат средств "без лишних вопросов", независимо от платформы, уровня залога или времени, проведенного в игре. Генеральный директор Bulkhead Джо Браммер сказал следующее:

Когда мы запустили Kickstarter Battalion 1944, мы поставили перед собой цель "восстановить суть классических многопользовательских шутеров". Эта фраза связала нас с нашими бэкерами, которые финансово поддержали нашу идею воссоздать все, что было хорошего в той эпохе шутеров.



В конечном счете, мы не смогли полностью реализовать все наши планы, и в первую очередь - выпуск консольной версии. Без первоначальной поддержки Kickstarter игра Bulkhead не существовала бы сегодня. Мы хотим поблагодарить наших сторонников за то, что они верили в проект так же сильно и страстно, как и мы, но поскольку мы не смогли достичь всех поставленных целей, мы решили полностью вернуть деньги всем нашим первоначальным сторонникам на Kickstarter.

Компания Bulkhead собрала на Kickstarter 317 тыс. фунтов стерлингов на создание многопользовательской игры на Unreal Engine 4 и первоначально планировала выпустить ее на Xbox One и PS4 после полноценного релиза на ПК в мае 2019 года. Однако этого так и не произошло.



Компания Splash Damage, которая приобрела английскую студию Bulkhead в конце 2022 года, сообщила, что игрокам, поддержавшим Battalion 1944 на Kickstarter, отправлены электронные письма с подробной информацией о том, как потребовать возврата средств.

"Конечно, бывали случаи, когда мы не выполняли своих обещаний и подводили наше сообщество", - сказал генеральный директор Splash Damage Ричард Джолли. "Теперь, вместе с Bulkhead, мы стремимся не только извлечь уроки из этого опыта, но и продемонстрировать их на деле, и мы считаем, что это наилучшим образом отражает поддержку и преданность, которую нам оказало сообщество Battalion".

Компания Bulkhead, которая является соразработчиком Transformers: Reactivate совместно с Splash Damage, также представила обновленную информацию о своей собственной оригинальной ИС.

"Работа с Splash Damage, создателями Enemy Territory, - это просто воплощение мечты", - сказал Браммер. "Они открыто поделились с нами многими своими наработками и поняли некоторые трудности, с которыми мы столкнулись. Они также являются студией, ориентированной на сообщество, и могут предложить нам очень много опыта в процессе разработки Wardogs. Я верю, что при их поддержке это будет наша лучшая игра".