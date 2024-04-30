Senua's Saga: Hellblade 2 получила официальные минимальные требования к ПК

Senua’s Saga: Hellblade 2 — одна из самых ожидаемых игр 2024 года. А ранее сегодня Ninja Theory поделилась официальными минимальными системными требованиями для ПК.
Компьютерным геймерам понадобится как минимум Intel i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600 с 16 ГБ ОЗУ и Nvidia GTX 1070, AMD RX 5700 или Intel Arc A580. Для игры также потребуется 70 ГБ свободного места на диске, и Ninja Theory рекомендует использовать SSD.
К сожалению, разработчики не раскрыли настройки, разрешение и частоту кадров, на которые нацелены эти минимальные системные требования для ПК.
Как уже сообщалось, консольная версия Hellblade 2 будет заблокирована на частоте 30 кадров в секунду. Таким образом, единственной платформой, которая сможет обеспечить частоту кадров выше 30 или 60 кадров в секунду, будет ПК. А поскольку игра работает на Unreal Engine 5, будет интересно посмотреть, какая компьютерная система ей потребуется для достижения 4K/Epic/60fps. Также будет интересно посмотреть, будет ли она поддерживать DLSS 3, FSR 3.0 и XeSS при запуске.
Microsoft планирует выпустить Hellblade 2 21 мая.
Минимальные требования
- Требуется 64-битный процессор и операционная система.
- ОС: Windows 11
- Процессор: Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 2600
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Графика: NVIDIA GTX 1070 | AMD RX 5700 | Intel Arc А580
- Хранилище: 70 ГБ свободного места.
- Дополнительные примечания: Требуется твердотельный накопитель.
Началось! Теперь будут пропихивать одиннадцатую винду любым способом.
Нормальная ОС. Уже год сижу, никаких проблем.
Да нормально уже 11 работает. Даже на старом железе. Каждое поколение нытьё о новой винде, когда у неё на старте проблемы.
У меня там фотошоп постоянно зависал, пришлось вернуться на десятую.
Мс с каждой обновой все больше проблем на старом железе, а могла быть легкой windows 10x, но увы получили то что получили.
может надо было обновить фотошоп просто
а могли 7 поддерживать и дальше или сохранить этот стиль в новых виндах
Шиндовз 11 ваще больные
Окна 11 уже вообще-то старье, которому осталось жить 1 год, пока его не сменят.
В принципе минималки достаточно щедрые. Но вот винд 11 каким боком туда залетел не понятно. Скорее всего этот параметр изменится ближе к релизу игры. Потому как минимум это странно
Какой смысл писать только вин11 если большинство на 10 сидит.
Да и вообще зачем нужна эта винда? десятка прекрасно работает
Xp вообще идеально работает. А 7 то ваше агонь. Но есть ньюанс.
Не, ну если так подумать, то да. Но десятка лучше их. А вот насчёт 11 винды не ясно. Я слышал мнение, что 11 винда - эта десятка в новой обёртке.
Я че писал про то что где то чет не работает и 11 нахрен не нужна?!
Ну это я к слову
Да как всегда, через неделю ,а то и меньше после выхода запилят обход и будет на 10 отлично запускаться)))
нового directx в win11, нет странновато конечно
Щадящие такие системки
Вроде норм требования только Виндоус 11 смущает
уже почти 3 года как на win11 но люди будут ныть чтоб win10 или даже win 7 добавили )