Senua's Saga: Hellblade 2 получила официальные минимальные требования к ПК

Senua’s Saga: Hellblade 2 — одна из самых ожидаемых игр 2024 года. А ранее сегодня Ninja Theory поделилась официальными минимальными системными требованиями для ПК.

Компьютерным геймерам понадобится как минимум Intel i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600 с 16 ГБ ОЗУ и Nvidia GTX 1070, AMD RX 5700 или Intel Arc A580. Для игры также потребуется 70 ГБ свободного места на диске, и Ninja Theory рекомендует использовать SSD.

К сожалению, разработчики не раскрыли настройки, разрешение и частоту кадров, на которые нацелены эти минимальные системные требования для ПК.

Как уже сообщалось, консольная версия Hellblade 2 будет заблокирована на частоте 30 кадров в секунду. Таким образом, единственной платформой, которая сможет обеспечить частоту кадров выше 30 или 60 кадров в секунду, будет ПК. А поскольку игра работает на Unreal Engine 5, будет интересно посмотреть, какая компьютерная система ей потребуется для достижения 4K/Epic/60fps. Также будет интересно посмотреть, будет ли она поддерживать DLSS 3, FSR 3.0 и XeSS при запуске.

Microsoft планирует выпустить Hellblade 2 21 мая.

Минимальные требования