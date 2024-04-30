ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7.2 210 оценок

Senua's Saga: Hellblade 2 получила официальные минимальные требования к ПК

monk70
Новости

Senua’s Saga: Hellblade 2 — одна из самых ожидаемых игр 2024 года. А ранее сегодня Ninja Theory поделилась официальными минимальными системными требованиями для ПК.

Компьютерным геймерам понадобится как минимум Intel i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600 с 16 ГБ ОЗУ и Nvidia GTX 1070, AMD RX 5700 или Intel Arc A580. Для игры также потребуется 70 ГБ свободного места на диске, и Ninja Theory рекомендует использовать SSD.

К сожалению, разработчики не раскрыли настройки, разрешение и частоту кадров, на которые нацелены эти минимальные системные требования для ПК.

Как уже сообщалось, консольная версия Hellblade 2 будет заблокирована на частоте 30 кадров в секунду. Таким образом, единственной платформой, которая сможет обеспечить частоту кадров выше 30 или 60 кадров в секунду, будет ПК. А поскольку игра работает на Unreal Engine 5, будет интересно посмотреть, какая компьютерная система ей потребуется для достижения 4K/Epic/60fps. Также будет интересно посмотреть, будет ли она поддерживать DLSS 3, FSR 3.0 и XeSS при запуске.

Microsoft планирует выпустить Hellblade 2 21 мая.

Минимальные требования

  • Требуется 64-битный процессор и операционная система.
  • ОС: Windows 11
  • Процессор: Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 2600
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Графика: NVIDIA GTX 1070 | AMD RX 5700 | Intel Arc А580
  • Хранилище: 70 ГБ свободного места.
  • Дополнительные примечания: Требуется твердотельный накопитель.
18
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
AndruhaGruz

Началось! Теперь будут пропихивать одиннадцатую винду любым способом.

10
Stepan Bratuhin

Нормальная ОС. Уже год сижу, никаких проблем.

-2
bysaturn

Да нормально уже 11 работает. Даже на старом железе. Каждое поколение нытьё о новой винде, когда у неё на старте проблемы.

9
Lunersun

У меня там фотошоп постоянно зависал, пришлось вернуться на десятую.

1
kotasha

Мс с каждой обновой все больше проблем на старом железе, а могла быть легкой windows 10x, но увы получили то что получили.

4
жифорсник Lunersun

может надо было обновить фотошоп просто

1
Rorschach93 kotasha

а могли 7 поддерживать и дальше или сохранить этот стиль в новых виндах

-1
MaxxHouse303

Шиндовз 11 ваще больные

8
Cryptocurrencyhead

Окна 11 уже вообще-то старье, которому осталось жить 1 год, пока его не сменят.

0
boxis11

В принципе минималки достаточно щедрые. Но вот винд 11 каким боком туда залетел не понятно. Скорее всего этот параметр изменится ближе к релизу игры. Потому как минимум это странно

6
danilukHF

Какой смысл писать только вин11 если большинство на 10 сидит.

2
Никита Дроздоvv

Да и вообще зачем нужна эта винда? десятка прекрасно работает

10
hpi Никита Дроздоvv

Xp вообще идеально работает. А 7 то ваше агонь. Но есть ньюанс.

6
Никита Дроздоvv hpi

Не, ну если так подумать, то да. Но десятка лучше их. А вот насчёт 11 винды не ясно. Я слышал мнение, что 11 винда - эта десятка в новой обёртке.

1
danilukHF Никита Дроздоvv

Я че писал про то что где то чет не работает и 11 нахрен не нужна?!

0
Никита Дроздоvv danilukHF

Ну это я к слову

0
badnes

Да как всегда, через неделю ,а то и меньше после выхода запилят обход и будет на 10 отлично запускаться)))

2
жифорсник

нового directx в win11, нет странновато конечно

0
K0t Felix

Щадящие такие системки

0
Никита Дроздоvv

Вроде норм требования только Виндоус 11 смущает

-3
жифорсник

уже почти 3 года как на win11 но люди будут ныть чтоб win10 или даже win 7 добавили )

-9