Стала известна дата выхода Star Wars: Hunters - условно-бесплатной игры по вселенной Звёздных войн

Издатель Zynga совместно с разработчиками из студий NaturalMotion и BossAlien объявили дату релиза Star Wars: Hunters — 4 июня. Эта игра от третьего лица станет доступна бесплатно на платформах iOS, Android и Nintendo Switch, предоставляя игрокам со всего мира возможность окунуться в приключения далёкой-далёкой галактики.

Действие Star Wars: Hunters разворачивается на таинственной планете Веспаара, где собираются самые отчаянные и искусные охотники со всех уголков вселенной «Звёздных войн». Игроки смогут присоединиться к этой пестрой компании и принять участие в напряжённых состязаниях на Арене, где на кону стоят не только слава и признание, но и щедрые награды. Сражения будут проходить на разнообразных приключенческих картах, дизайн которых вдохновлён знаковыми мирами из фильмов и сериалов саги.

Разработчики подготовили для игроков несколько режимов, каждый из которых предлагает уникальный геймплей и свои правила. В режиме Squad Brawl победу одержит та команда, которая первой достигнет отметки в 20 уничтоженных противников. Dynamic Control бросит игроков в борьбу за контроль над вращающимися контрольными точками, а в Power Control отрядам предстоит удерживать большинство ключевых позиций на карте. Особого внимания заслуживает режим «Погоня за трофеем», где две команды сойдутся в схватке за обладание забавным трофейным дроидом по имени TR0-F33. Победителем станет тот отряд, который первым достигнет отметки в 100% контроля над дроидом.

Не менее интересной особенностью Star Wars: Hunters станет разнообразие игровых персонажей, каждый из которых обладает уникальными способностями и относится к одному из трёх классов. Персонажи класса «Урон» специализируются на нанесении массивного урона противникам, обрушивая на них шквал разрушительных атак. Бойцы «Поддержки», в свою очередь, играют ключевую роль в исцелении и усилении союзников, позволяя команде дольше оставаться в строю. Наконец, могучие «Танки», которых крайне сложно одолеть в бою, служат надёжным щитом для своего отряда и всегда оказываются в центре сражения.