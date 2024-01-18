Astrum Entertainment сообщает о запуске нового обновления онлайн-шутера Battle Teams 2 с внутриигровыми событиями

Издатель и разработчик Astrum Entertainment рады сообщить о запуске январского обновления в своем популярном онлайн-шутере Battle Teams 2.

Вместе с обновлением стартовал новый PvP-сезон с боевым пропуском. В бесплатной версии пропуска игроки могут зарабатывать Золотые монеты за продвижение по уровням, а также за выполнение ежедневных и еженедельных заданий. Для тех, кто желает получить дополнительные награды, доступны расширенные варианты пропуска с бонусами и подарками.

Среди наград улучшенного пропуска можно найти легендарное оружие, облики для персонажей, стильные украшения, а также уникальные пушки серий "Сакура", "Неон", "Кошка" и "Воин заката".

Также стартовал новый сезон PvE с боевым пропуском, где игрокам нужно проходить ежедневные, еженедельные и сезонные миссии для повышения уровней. Среди наград — предметы, полезные в прокачке оружия и борьбе с монстрами.

Основная сюжетная кампания вынесена в отдельный режим, совместное прохождение сюжетной линии теперь находится во вкладке "Кооператив". Также возвращены ящики с серией оружия "Галактика" в раздел "Арсенал".

Обновление Battle Teams 2 на площадке VK Play с уже доступно.