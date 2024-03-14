В онлайн игре Battle Teams 2 празднуют первую годовщину выхода игры в России

Компания Astrum Entertainment внедрила мартовское обновление для онлайн игры на ПК Battle Teams 2, приуроченное к первому Дню рождения игры в России. Пользователей приглашают принять участие в сражениях и получить подарки.

В онлайн игре был запущен свежий PvP-сезон, в котором игроки могут прокачивать боевой пропуск и открывать эксклюзивные награды, как бесплатные, так и премиум-класса. В режим “Подрыв” добавили новую карту под названием “Квартал”. Она отличается от предыдущих карт своими тактическими особенностями.

Также в игру была добавлена дневная версия локации “Чайна-таун”. Во время акции “Неделя подарков” игроки могут бесплатно получить персонажа Азуми (“Красотка”), а также нового бойца Лю Пэйцзе (“Койот”).

На отдельной странице “Первая годовщина” игрокам Battle Teams 2 предоставляется набор, после получения которых они автоматически участвуют в серии различных мероприятий с большим количеством подарков.