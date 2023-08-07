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BattleBit 15.06.2023
7 42 оценки

Масштабное обновление для BattleBit Remastered приносит в игру новое транспортное средство, обновление карт и баланс

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Gutsz
Новости

Независимая команда создателей BattleBit Remastered, которая состоит буквально из трех разработчиков, продолжает расширять возможности популярного шутера. На днях проект получил масштабное обновление, которое принесло в игру множество желанных для игроков нововведений. Разработчики переработали карты, баланс, систему прогрессии и не забыли про введение нового контента.

Шутер BattleBit Remastered был обновлен до версии 2.0.0. Главным изменениям этого патча стала переработка двух карт. Разработчики постарались сбалансировать проблемные зоны и расширить некоторые популярные для перестрелок районы, чтобы сделать их более динамичными. Еще в этом обновлении было добавлено новое транспортное средство для перемещения по воде и улучшено API сервера.

Основные изменения в патче 2.0.0:

  • Кривая прогресса снизится после 15-го уровня, чтобы сохранить постоянное время для повышения уровня.
  • Добавлен новый морской транспорт: RCB90.
  • Переработаны карты - изменены места дислокации команд, добавлены безопасные зоны и расширены некоторые районы.
  • Отбалансированы классы.
  • Проведена дополнительная корректировка для оружия.
  • Улучшена стабильность серверов и исправлены многие ошибки.

BattleBit Remastered доступна для игры на ПК через цифровой магазин Steam.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Гремлин666

Хотят переплюнуть WoWSH , ну удачи!!!!!!!!!!!

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