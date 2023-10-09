Свежее обновление для BattleBit Remastered добавляет новую карту вдохновленною Аляской и многое другое ©

Разработчики BattleBit Remastered выпустили новое обновление для популярного массового многопользовательского FPS под номером 2.1.9, включающее в себя совершенно новую карту.

Согласно анонсу, на новой карте, получившей название "Кодьяк", игрокам предстоит принять участие во вторжении в биом, вдохновленный Аляской.

Это карта размером 1x1 км, ориентированная на пехоту, но при этом предлагающая возможности комбинированного боя для тех, кто любит транспортные средства.

Ознакомиться с картой можно ниже.

Обновление также включает в себя изменения в еженедельных наградах, улучшения неткода игры, исправление ошибок и множество изменений, касающихся качества жизни. С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.

Также сообщается, что завтра, 9 октября, будет выпущен хотфикс. В нем будут исправлены некоторые известные проблемы и добавлены новые обновления.

Если вы не знакомы с BattleBit Remastered, то это массовый многопользовательский онлайн-шутер от первого лица, созданный небольшой командой из трех разработчиков и доступный в настоящее время в раннем доступе через Steam.

Несмотря на то, что игра создана по мотивам серии Battlefield, ее карты поддерживают до 254 игроков, а ее популярность резко возросла после выхода в ранний доступ в июне 2023 года.