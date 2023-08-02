В файлах BattleBit Remastered нашли новое оружие, которое появится в следующем обновлении ©

Сетевой шутер BattleBit Remastered от небольшой команды разработчиков не сбавляет обороты и до сих пор удерживает огромную аудиторию активных игроков. Авторы игры уже объявили об амбициозных планах по обновлению с новым контентом, и, похоже, первое, что получат игроки, будет оружие. В файлах шутера обнаружили внушительный арсенал еще невышедших пушек.

Новая утечка раскрывает сразу 14 новых видов оружия для BattleBit Remastered. Достоверность слива уже успела подтвердить один из разработчиков шутера. 3D-художник из студии The Liquid Horse признался, что команда случайно включила в актуальную сборку игры еще не вышедшие материалы для новых пушек. По его словам, это далеко не весь список запланированного нового оружия.

Как отметил представитель команды авторов BattleBit Remastered, скоро шутер получит масштабное обновление. Он призвал игроков дождаться патча, который расширит арсенал оружия и принесет некоторые важные улучшения в игру.