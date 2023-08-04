Главный продюсер Battlefield 2042 рассказал о главных ошибках в своем интервью и обещает изменения

Мак Артур, продюсер Battlefield 2042, который был приглашен после релиза игры для ее спасения, дал детальное интервью, где рассказал о самой большой ошибке разработчиков и о будущем игры.
Разработчики надеялись на другую реакцию от сообщества и признали, что изначально не смогли создать игру, которую можно было бы считать отличной, как это представлялось по трейлерам.
"Судя по нашим заявлениям об игре и тому, как мы ее представляли в трейлерах, я думаю, фанаты ожидали от нас большего, но мы изначально не смогли достичь такого уровня. Но наша команда была настойчивой в своем стремлении исправить ситуацию и предоставить игрокам то, что они ожидали от Battlefield. Вначале было трудно. Было трудно принять негативную реакцию фанатов. Игроки были разочарованы, но мы понимали, что это произошло из их любви к этой франшизе", - поделился Мак Артур.
Разработчики потратили много времени на изменение игры и смогли заметить, что уже с первым сезоном фанаты начали изменять свое мнение в лучшую сторону. Это давало авторам вдохновение работать дальше.
Самым спорным решением в игре на релизе Мак Артур считает отмену классов. Он говорит, что идея была хорошей, но не была реализована так, как ожидалось. Система не была ясной для игроков.
"Каждый специалист изначально был разработан с учетом классовой структуры, которая присутствовала в предыдущих играх. Мы просто не смогли достаточно объяснить и усовершенствовать систему, чтобы игроки могли понять, какую роль должен играть каждый специалист. Мы оценили значимость привязки этих элементов к основным принципам игрового процесса, классической командной игре Battlefield и командной работе. Это была одна из наиболее серьезных ошибок, которые мы совершили", - считает старший продюсер.
Мак Артур называет переход на пятый сезон первым большим шагом вперед. Он считает, что теперь разработчики действительно контролируют игру и стремятся найти новые способы взаимодействия с сообществом. Компания Electronic Arts уже подтвердила планы по переосмыслению франшизы.