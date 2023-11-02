На фоне успеха последнего сезона в Battlefield 2042 разработчики удвоят поддержку шутера

Вышедшая в 2021 году Battlefield 2042 могла похоронить все серию Battlefield. На релизе шутер страдал от многочисленных технических сбоев и не выделялся большим разнообразием или наличием контента, за что был раскритикован игроками вместе с журналистами. Несмотря на серьезные проблемы на запуске, разработчики игры смогли дать ему второй шанс через масштабные патчи и сезоны с новым контентом. В последнем отчете Electronic Arts компания отметила невероятную активность игроков в Battlefield 2042 и сообщила, что собирается усиливать поддержку шутера.
В сообщении для инвесторов говорится, что команда разработчиков Battlefield 2042 смогла наладить тесный контакт с сообществом игроков и на основе полученных отзывов восстановила репутацию провального релиза. Кроме этого, последний, шестой сезон, шутера обеспечил игре рекордную активность пользователей на всех платформах.
Только в прошлом месяце мы запустили шестой сезон Battlefield 2042, и наше сообщество отреагировало на это положительно, обеспечив рекордную активность в Steam. Это свидетельствует о сегодняшней силе и долгосрочном потенциале франшизы. Благодаря инновациям и творческому подходу наши команды продолжают поддерживать это огромное сообщество поклонников и строить будущее Battlefield.
— заявили в Electronic Arts.
Компания обещает не просто продолжить поддержку Battlefield 2042, но обещает удвоить усилия в этом направлении. Шутер ждет, как минимум, еще один год активной поддержки с новыми контентом, картами и режимами.
В ходе конференции EA отметила, что игры с живыми сервисами являются основой ее бизнеса: в первой половине 2023 года студии разработчиков выпустят более 285 обновлений для нескольких игр. Компания также поделилиась своими успехами за 2-й квартал, которые превзошли ожидания Уолл-стрит: компания объявила о прибыли в размере 1,91 млрд. долл. по сравнению с прогнозом в 1,8 млрд. долл. благодаря успеху таких игр, как FC 24, Madden NFL 24 и The Sims 4.
Не знаю как на релизе, и это конечно не уровень 3 и 4, но сейчас вполне неплохо играется.
Посмотрел на ютубе как оно неплохо играется. Ну на фиг.
Ну кому как. Я написал свое мнение.
Щас норм играется,но есть и множество мелких косяков,самый убогий из них это то что сетка Рабица не простреливается,то есть врагу за ней не наносится урон.
Молодец ,можешь взять с полки пирожок и дальше проходить игры на ютьюбе
Тогда выпускайте ремейк старых карт из BF2, BFBC2, BF3 и BF4. А то карты из BF2042 полная параша. Пару нормальных карт из BF2042 это Reclaimed и Redacted (сносно, но сойдёт).
Сразу чувствуется, что хороший дизайнер карт для Battlefield уже давно покинул.
Хочется новую Battlefield со старыми картами из BF2, BFBC2, BF3 и BF4, как делали разработчики CoD MW3 (2023), которые взяли почти все карты из старой CoD MW2 (2009).
так по сути от "дайс" там только название.
я бы это в плюс не писал,ибо поиграв в бету на всеми любимой карте с вышкой посередине,я вспомни как хорошо она "забалансена" и как "прекрасно" на ней проходят некоторые режимы игры.это как из части в часть пихать нюктаун(хотя лично я никогда понта этой карты не понимал) - нужно что-то адекватное и новенькое(не как карты в 2042 - они то гов\но из-за размеров),а не затхлое старьё!
А где ты в четверке видел дизаин карт? Все шедевры были в БК2 и тройке потом покатилось под откос всё, из того, что вспомню, разве что Пропаганда, Карельские Гиганты, на старте вообще все карты у четверки были убоги!
Flood Zone, Pearl Market, Operation Locker, Zavod 311, Paracel Storm, Rogue Transmission, Hainan Resort и Siege of Shanghai.
Про старьё, это надо сказать компаниям Valve. Counter-Strike 2 вообще убогая параша. Тупо перевели на движок Source 2 с новыми поддержками и всё. Геймплей остался таким же примитивным и устаревшим.
А ну если это нормальный мап дизайн для тебя, то все карты из 2042 тебе должны заходить на ура, в чём суть претензии то!
2042 спорная серия, но откровенным фуфлом никогда не была. Напрягают до сих пор черные экраны, баги и читаки, но играть можно. У серии по сути нет конкурентов, 2042 конкурирует с играми из той серии, только выпущенными ранее. Из-за этого ругать разрабов как-то и не хочется. Многое они вместе с 2042 привнесли нового. Режима на 120 человек ещё не было никогда. И играется он круто
БФ3 топовая игрушка была.
Вижу вражескую ЭлаВэ )))
Поддержка это типо как в последней обнове?добавили скинчики за донат и еще сильнее сломали игру,теперь не только черный экран после катки но и во время катки залипает мышь...спасибо за такую поддержку.
Разрабы теперь будут по максимуму выкачивать бабки с этой части и из игроков добавляя скины на все и вся.Прошло то время когда разрабов волновало мнение игроков теперь заправляют всем конченные менеджеры у которых на уме только бабки.
А чë не утроят?))
Они манипулируют фактами.
>Только в прошлом месяце мы запустили шестой сезон Battlefield 2042, и наше сообщество отреагировало на это положительно, обеспечив рекордную активность в Steam.
Активность в игре повысилась из-за того, что они бесплатные выходные устроили. А не из-за их очередного сезона поверх изначально (и до сих пор) плохой игры. Нормально вообще так прямо акционерам врать?
Нет, лол, репутацию они не восстановили. И не восстановят, пока не бросят это поделие, переименуют, чтобы оно ничего общего с серией не имело, и не сделают наконец Battlefield.
Вместо одного уборщика будет два?
Не, уборщика уволят, купят робот пылесос))
7й сезон? Воу воу, что ты творишь, продолжай. Хоть сезон и провальный. Карта помой, двуместный транспорт отстой, но это все равно достойно.
"7-й сезон? Воу воу, что творишь, давай-ка продолжай,
Хоть сезон немного провальный, но не унывай.
Карта вся -- помойка, двуместный транспорт - отстой,
Но наших будней в игре всё равно достойно, дорогой!"
Вот теперь лучше! XD
а в игре есть карты с бф3?
Да.
Ты из комы вышел?