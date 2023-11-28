Новый патч для Battlefield 2042 принесет серьезные нерфы для инженера

Разработчики из студии DICE провели еще один подкаст сегодня ночью, в котором обсудили ближайшее обновление для Battlefield 2042. Представители команды отметили, что продолжают внимательно следить за отзывами игроков, поэтому планируют выпустить новый патч для игры уже в начале декабря. Обновление 6.2 принесет в Battlefield 2042 серьезные нерфы для одного из классов, но это необходимо для создания правильного баланса игрового процесса.
В предстоящем патче разработчики решили ослабить инженера Лис, который оказался слишком мощным в последнем сезоне и негативно сказался на новых транспортных средствах, недавно добавленных в игру. Изменения в этом классе инженера призваны сконцентрировать персонажа на наземных целях и сократить его преимущество в воздушном пространстве. Теперь героиня будет сильна только против конкретных транспортных средств, оставляя место для других персонажей этого класса.
Также разработчики из DICE попытались объяснить, почему они не могут перенести транспортные средства из Battlefield Portal в режим All-Out Warfare (AOW).
Почему есть оружие из Portal, а транспортные средства — нет? Что мы можем на это ответить? Я думаю, что оружие из Portal определенно легче перенести в All-Out Warfare. Там меньше различий, хотя нам и пришлось внести некоторые изменения в управление. А вот перенести транспортное средство — это уже более сложная задача. Мы много говорили об этом, например, о том, что мы должны привезти? Я думаю, оно должно играть определенную роль в реестре All-Out Warfare. Так что есть определенные машины, например, Warthog, которые действительно могли бы блеснуть. Так что мы не против. Просто вопрос в том, как это будет сочетаться с другими возможностями. Команде придется проделать огромную работу, чтобы перенести их и затем внести необходимые изменения. Это не просто копирование-вставка. Нет, я бы хотел, чтобы это было так. Итак, подводя итоги: это не просто копирование, а большая работа, чтобы убедиться, что они вписываются в текущий игровой процесс BF2042.
В ходе беседы разработчиков стало известно, что официальные примечания к патчу должны появиться в эту пятницу — 1 декабря. Сам патч запланирован к релизу на 5 декабря для ПК и консолей.
Новые Карты и пушки хотелось бы увидеть
А вообще хотелось бы просто увидеть современную технику и оружие - и всё стало бы на свои места!)