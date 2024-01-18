После временного подъема ситуация с BF 2042 в Steam, судя по всему, вернулась на круги своя

Battlefield 2042 снова теряет популярность после кратковременного ренессанса в Steam. Если в октябре в игру одновременно играли рекордные 107 тысяч человек, то на данный момент самый высокий показатель ежедневного количества игроков на платформе опустился ниже 20 тысяч (по данным SteamDB).

Впрочем, более 17 тысяч игроков одновременно - это все равно гораздо лучшие показатели, чем те, которые были у последней Battlefield за последние два года. Да, игре удалось попасть в топ-100 списка самых популярных игр на Steam. При этом игра по-прежнему незначительно опережает Battlefield 1 и сильно проигрывает по популярности предпоследней игре в серии шутеров от DICE. Для самой последней игры в популярном игровом сериале это неутешительный результат. А учитывая нынешнюю тенденцию к снижению, этот показатель вскоре может стать еще слабее.

К слову о разочарованиях: имидж Battlefield 2042 немного подтянулся в глазах фанатов, в том числе благодаря последующим обновлениям. Последнее из них вышло 12 января, что удивило многих игроков, ожидавших, что игра будет немедленно заброшена из-за катастрофического запуска.

В то же время множество игроков до сих пор жалуются на состояние BF 2042, в том числе на то, что разработчики де-факто отказались от режима Battlefield Portal, подававшего большие надежды. Вернее, он по-прежнему доступен, но уже давно не получает серьезных обновлений. Кроме того, саму игру обновляют не так часто, как следовало бы, по мнению игроков.

Возможно, Battlefield 2042 получит новый толчок к развитию, когда в марте стартует 7-й сезон, в котором будут добавлены две большие карты. До этого в игре появятся следующие крупные обновления: 3.3 (30 января) и 3.4 (20 февраля).