В Battlefield 2042 появится самая востребованная функция, которую давно просили игроки

Разработчики из студии DICE наглядно показывают, что пусть и с большой задержкой, но все же действительно прислушиваются к отзывам игроков Battlefield 2042. В последней публикации авторы шутера подтвердили, что следующий патч добавит самую желанную для игроков функцию. В свежем обновлении Battlefield 2042 игроки наконец-то смогут исключать неугодных участников из своего отряда.
Игроки Battlefield 2042 просили улучшить систему отрядов еще с первого дня запуска шутера. В готовящемся патче с версией игры 5.2 они получат желаемое. После выхода этого обновления, лидеры отрядов смогут удалять нежелательных участников группы. Также игроки смогут закрывать отряды для автоматического присоединения и в случае необходимости сменить лидера отряда, что позволит сделать шутер более комфортным для командной игры.
В скором времени DICE обещает раскрыть полный список изменений в патче 5.2. Ожидается, что релиз обновления состоится уже в начале следующего месяца и принесет с собой очередные исправления, а также новое оружие в игру.
Сперва сделали из батлы какую то пародию на колду, хорошо что поняли и исправляют а уж элементарную функцию исключения из отряда добавляют два года и почему то кажется что со следующей частью они продолжат косячить добавлять или удалять из игры то чего игроки не просят и что будет не в стиле бф
В смысле, там что, нельзя было создавать свой сквад с паролем?
"Также игроки смогут закрывать отряды для автоматического присоединения"
УРААААААААААА. Как же я ненавижу сквады и биомусор, который лезет ко мне в технику. Как же я задолбался каждую игру по 5-6 раз тыкать - Новый отряд. Лишь бы никого не было. Спасибо