Студия Housemarque, похоже, планирует завтра сделать анонс связанный с Returnal

Housemarque привлекла внимание многих людей выпустив в 2021 году Returnal и к следующему проекту студии приковано больше внимания, чем к любой из ее прошлых игр. И хотя пока не похоже, что разработчик готов поделиться подробностями о своей следующей крупной игре, похоже, что в скором времени могут появиться новости, связанный с Returnal.

Об этом, кстати, говорит сама Housemarque. Сегодня на своей официальной странице в Twitter студия опубликовала изображение главной героини Returnal Селены, на котором написано слово «завтра».

Никакой другой информации не приводится, так что спекуляции о том, что это может означать, не прекращаются. Housemarque собирается объявить о грядущем обновлении? Готовится ли новое расширение? Или это может быть что-то совсем другое?

Что мы можем сказать с уверенностью, так это то, что анонс вряд ли будет Returnal 2. Мало того, что случайный анонс крупной игры от внутренней студии без всякой шумихи был бы не в духе Sony, так еще и сама Housemarque ранее подтвердила, что ее следующим проектом станет новым IP.