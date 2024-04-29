Фил Спенсер вернулся в Fallout 76 на фоне успеха сериала

Как и ядерные бомбы в Fallout, эта франшиза взорвала мир своей популярностью. Будь то Fallout New Vegas или обновленная Fallout 76, миллионы людей обратили внимание на эту серию за последний месяц.

На самом деле, серия настолько популярна, что даже босс Xbox Фил Спенсер, похоже, решил присоединиться к сообществу.

Как отмечают пользователи в Twitter, Фил Спенсер был замечен в сети за игрой Fallout 76. Другие отметили, что босс Xbox достиг 100-го уровня в игре в начале этого месяца, так что, похоже, он потратил на франшизу больше, чем несколько часов в апреле.

Приятно видеть, что Фил Спенсер вспоминает свои старые игры, но это не является чем-то необычным для босса Xbox. В прошлом месяце один из пользователей Reddit рассказал о случайной встрече с генеральным директором Microsoft Gaming в той же игре.

О похожих встречах сообщалось и в прошлом году, подчеркивая, что Фил Спенсер любит время от времени заглядывать в Fallout 76. Однако его последний визит, похоже, был вызван успешным сериалом от Amazon TV.

После такого всплеска популярности, игроки попросили его поддержать этот проект Bethesda, выделив больше ресурсов на разработку. В конечном итоге они надеются, что игра будет поддерживаться до выхода Fallout 5.

Еще появились слухи, что Microsoft приступила к реализации планов по выпуску Fallout 5 быстрее, чем предполагалось изначально.