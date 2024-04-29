Фил Спенсер вернулся в Fallout 76 на фоне успеха сериала

Как и ядерные бомбы в Fallout, эта франшиза взорвала мир своей популярностью. Будь то Fallout New Vegas или обновленная Fallout 76, миллионы людей обратили внимание на эту серию за последний месяц.
На самом деле, серия настолько популярна, что даже босс Xbox Фил Спенсер, похоже, решил присоединиться к сообществу.
Как отмечают пользователи в Twitter, Фил Спенсер был замечен в сети за игрой Fallout 76. Другие отметили, что босс Xbox достиг 100-го уровня в игре в начале этого месяца, так что, похоже, он потратил на франшизу больше, чем несколько часов в апреле.
Приятно видеть, что Фил Спенсер вспоминает свои старые игры, но это не является чем-то необычным для босса Xbox. В прошлом месяце один из пользователей Reddit рассказал о случайной встрече с генеральным директором Microsoft Gaming в той же игре.
О похожих встречах сообщалось и в прошлом году, подчеркивая, что Фил Спенсер любит время от времени заглядывать в Fallout 76. Однако его последний визит, похоже, был вызван успешным сериалом от Amazon TV.
После такого всплеска популярности, игроки попросили его поддержать этот проект Bethesda, выделив больше ресурсов на разработку. В конечном итоге они надеются, что игра будет поддерживаться до выхода Fallout 5.
Еще появились слухи, что Microsoft приступила к реализации планов по выпуску Fallout 5 быстрее, чем предполагалось изначально.
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Я бы тоже поиграл, но пока не могу купить
А русская локализация поддерживается в обновлениях?
Вот уж реально 76ед.
Надеюсь игру будут поддерживать не только до выхода фаллаута 5, но и долго долго долго.
Ну конечно. Всё таки, все деньги потраченные на Pay-to-Win вернутся ему с премией за продвижение.
Где ты там увидел Pay to Win?
p2w которого там нет))
В воображении )
То есть по вашему, там не продаются вещи, которые влияют на геймплей?
Ты хоть в игру играл? Там за деньги только шкуры и всякие штуки для быстрого сбора хлама. Да и какой может быть Pay to Win в кооперативной игре? Яо Гай задонатит Тоду и он будет с толстяком бегать и всех разносить?