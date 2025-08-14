Battlefield 6 получил первый патч для исправления проблем с матчмейкингом

Разработчики Battlefield 6 выпустили обновление Update 01, направленное на устранение неполадок с подбором игроков при выборе плейлистов. О проблеме ранее сообщили на официальной странице Battlefield Communications в соцсетях, отметив, что она мешает многим участникам второго бета-уикенда подключаться к матчам.

Команда EA рекомендует всем игрокам убедиться, что у них установлена последняя версия клиента. На ПК через EA App можно использовать функцию «Repair» в меню с тремя точками, чтобы устранить возможные повреждения файлов.

Разработчики подчеркнули, что исправление матчмейкинга остаётся приоритетом, и в ближайшее время стоит ожидать новых апдейтов.

Второй уикенд бета-теста Battlefield 6 привлёк тысячи игроков, что, по словам студии, и стало одной из причин перегрузки серверов и выявленных технических сбоев.