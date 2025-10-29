ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.8 1 007 оценок

Battlefield REDSEC стартовал с "в основном отрицательными" отзывами в Steam

IKarasik IKarasik

Запуск Battlefield REDSEC, нового режима в стиле «королевской битвы» во вселенной Battlefield 6, оказался гораздо менее успешным, чем ожидали поклонники. Несмотря на высокий интерес и масштабное промо, игра получила в Steam рейтинг в основном отрицательный — на момент публикации более 3200 отзывов от игроков.

REDSEC задумывался как крупное расширение мультиплеера Battlefield 6, совмещающее привычные элементы серии с динамикой режима Gauntlet. Однако геймеры встретили проект холодно, указывая на ряд проблем и спорных решений со стороны разработчиков.

Вот основные претензии сообщества:

  • Общие задания для BR и мультиплеера. Игроки недовольны тем, что вынуждены выполнять испытания из «королевской битвы», даже если хотят играть только в обычный мультиплеер.
  • Нет одиночного режима. Отсутствует возможность отключить автоподбор напарников — нельзя сыграть в одиночку даже против дуо-команд.
  • Неприятный интерфейс. Множество жалоб на то, что меню и внутриигровой магазин выглядят как в Call of Duty, с упором на платные скины и монетизацию.
  • Карта Fort Lyndor. Хотя она и получила похвалу за масштаб и проработку, фанаты удивлены, почему подобные локации не появились в основной Battlefield 6.

Несмотря на негативную реакцию, REDSEC остаётся бесплатным и доступен отдельно от основной игры. Это даёт EA шанс исправить ошибки и улучшить восприятие проекта в будущем. Однако сейчас, по словам игроков, «всё это больше похоже на Warzone под брендом Battlefield».

Комментарии:  8
Святой Джо

в основом игра кал - так и запишем, это EA, другово и ожидал, серия давно мертвая

Glukinc

Обычная КБ, много чего с колды взяли. Норм сойдёт на часиков 50 поугарать.

JustA_NiceGuy

Много чего с колды? Тогда уже говори много чего из всех существующих королевских битв.

_TEZ_ JustA_NiceGuy

Ну тогда уж из армы )

askazanov

А чё вы хотели от копипасты, ещё и за бесплатно?? ))))

Footmob

Потестил Redsec - кал еще тот, неудивительно, что отзывы отрицательные. Вернулся дальше в режим Escalation играть.

JustA_NiceGuy
почему подобные локации не появились в основной Battlefield 6.

Настолько тупая претензия, будто REDSEC не является частью основной игры 🤦‍♂️

Gridon

О нет игроков заставляют играть в игру чтобы получить пиксели в другой игре просто трагедия шекспировского масштаба. Отсутствие соло режима тоже поражает своей новизной ведь абсолютно ясно что его нет не потому что не успели а чтобы великие нагибаторы не портили статистику свежему мясу зашедшему посмотреть на цветастые скины.