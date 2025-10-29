Battlefield REDSEC стартовал с "в основном отрицательными" отзывами в Steam

Запуск Battlefield REDSEC, нового режима в стиле «королевской битвы» во вселенной Battlefield 6, оказался гораздо менее успешным, чем ожидали поклонники. Несмотря на высокий интерес и масштабное промо, игра получила в Steam рейтинг в основном отрицательный — на момент публикации более 3200 отзывов от игроков.

REDSEC задумывался как крупное расширение мультиплеера Battlefield 6, совмещающее привычные элементы серии с динамикой режима Gauntlet. Однако геймеры встретили проект холодно, указывая на ряд проблем и спорных решений со стороны разработчиков.

Вот основные претензии сообщества:

Общие задания для BR и мультиплеера. Игроки недовольны тем, что вынуждены выполнять испытания из «королевской битвы», даже если хотят играть только в обычный мультиплеер.

Нет одиночного режима. Отсутствует возможность отключить автоподбор напарников — нельзя сыграть в одиночку даже против дуо-команд.

Неприятный интерфейс. Множество жалоб на то, что меню и внутриигровой магазин выглядят как в Call of Duty, с упором на платные скины и монетизацию.

Карта Fort Lyndor. Хотя она и получила похвалу за масштаб и проработку, фанаты удивлены, почему подобные локации не появились в основной Battlefield 6.

Несмотря на негативную реакцию, REDSEC остаётся бесплатным и доступен отдельно от основной игры. Это даёт EA шанс исправить ошибки и улучшить восприятие проекта в будущем. Однако сейчас, по словам игроков, «всё это больше похоже на Warzone под брендом Battlefield».