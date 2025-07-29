В сети появился список всех карт и миссий Battlefield 6

До официального мультиплеерного показа Battlefield 6 осталось всего пару дней, но интернет уже наводнили утечки контента — и на этот раз раскрыт список карт, включая мультиплеерные, сюжетные и даже ремастеры из предыдущих частей. Информация появилась в телеграм-канале 1BF, который ранее точно предсказал дату выхода и другие детали новой игры.
Согласно утечке, в Battlefield 6 будет:
- 11 новых мультиплеерных карт,
- 4 переработанных классических карты,
- 9 миссий кампании.
Локации раскиданы по всему миру — от Калифорнии и Нью-Йорка до Таджикистана и Египта. Некоторые карты появятся и в режиме “Gauntlet”, вероятно, это вариация на тему королевской битвы.
Список мультиплеерных карт:
- Abbasid, Outskirts (Каир)
- Battery, Limestone (Гибралтар)
- Capstone, Tungsten (Таджикистан)
- Dumbo, Aftermath (Бруклин)
- Eastwood, Badlands, Granite (Калифорния)
Ремастеры классики:
- Operation Firestorm (BF3)
- Propaganda (BF4)
- Talah Market (BF3: Aftermath)
- Downtown (BF Hardline)
Кампания:
- War, Drone Attack (Таджикистан)
- Implementation, Invasion (Гибралтар)
- Night Raid, Tank Mission (Каир)
- Mission to Protect, Ataka (Бруклин)
- Пролог
Хотя информация пока не подтверждена официально, прошлые публикации 1BF уже неоднократно совпадали с реальностью. Тем не менее, стоит воспринимать данные с осторожностью до анонса от EA.
31 июля Electronic Arts представит мультиплеер Battlefield 6 в рамках закрытого мероприятия, которое уже проходит с 29 июля. Ожидается демонстрация геймплея, новых режимов и подробностей об игре.
гейская игра будет, вы видели во что превратили ЕА, не советую, батла мертва
Где карта метро?
гомно это для аутирования и не нужно
были времена 1400 часов в метро m320 sry в чате. А щас кал гейский.
И кто ж тебе мешал выбрать другой сервер, не метро?
9 миссий кампании-спасибо и на этом
играть в бф ради кампании это сильно
Почему нет? Там даже ко-оп миссии на основе кампании были, к примеру в 3 части.
да я с тобой согласен это игра про другое,но мне она интересна прежде всего ради сюжетной кампании и если будут коопмиссии очень хорошо
Всё , Бруклин моя любимая карта , я его просто разнесу.
таджики ликуют, не надо будет ездить на родину, можно и за пк её увидеть
Останется скинутся на билет в компьютерный клуб)
найс рофл XD
да кстати в стиме появилась информация что ачивки на русском,думаю ближе к релизу русский появится
ЭЭЭЭЭЭ а метро И еще эта Операция в Взаперди?
Третья была самая топовая, я в gigabattlespring в 2012 участвовал в соревнованиях в челябинске, команды со всей россии были, классное время было
а потом что-то battlefield скатились
Tungsten ТУНГСТЕН :-)
Даунтаун был классным в хардлайне