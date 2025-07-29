В сети появился список всех карт и миссий Battlefield 6

До официального мультиплеерного показа Battlefield 6 осталось всего пару дней, но интернет уже наводнили утечки контента — и на этот раз раскрыт список карт, включая мультиплеерные, сюжетные и даже ремастеры из предыдущих частей. Информация появилась в телеграм-канале 1BF, который ранее точно предсказал дату выхода и другие детали новой игры.

Согласно утечке, в Battlefield 6 будет:

11 новых мультиплеерных карт,

4 переработанных классических карты,

9 миссий кампании.

Локации раскиданы по всему миру — от Калифорнии и Нью-Йорка до Таджикистана и Египта. Некоторые карты появятся и в режиме “Gauntlet”, вероятно, это вариация на тему королевской битвы.

Список мультиплеерных карт:

Abbasid, Outskirts (Каир)

Battery, Limestone (Гибралтар)

Capstone, Tungsten (Таджикистан)

Dumbo, Aftermath (Бруклин)

Eastwood, Badlands, Granite (Калифорния)

Ремастеры классики:

Operation Firestorm (BF3)

Propaganda (BF4)

Talah Market (BF3: Aftermath)

Downtown (BF Hardline)

Кампания:

War, Drone Attack (Таджикистан)

Implementation, Invasion (Гибралтар)

Night Raid, Tank Mission (Каир)

Mission to Protect, Ataka (Бруклин)

Пролог

Хотя информация пока не подтверждена официально, прошлые публикации 1BF уже неоднократно совпадали с реальностью. Тем не менее, стоит воспринимать данные с осторожностью до анонса от EA.

31 июля Electronic Arts представит мультиплеер Battlefield 6 в рамках закрытого мероприятия, которое уже проходит с 29 июля. Ожидается демонстрация геймплея, новых режимов и подробностей об игре.