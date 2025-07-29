ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Battlefield 6 10.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 213 оценок

В сети появился список всех карт и миссий Battlefield 6

IKarasik IKarasik

До официального мультиплеерного показа Battlefield 6 осталось всего пару дней, но интернет уже наводнили утечки контента — и на этот раз раскрыт список карт, включая мультиплеерные, сюжетные и даже ремастеры из предыдущих частей. Информация появилась в телеграм-канале 1BF, который ранее точно предсказал дату выхода и другие детали новой игры.

Согласно утечке, в Battlefield 6 будет:

  • 11 новых мультиплеерных карт,
  • 4 переработанных классических карты,
  • 9 миссий кампании.

Локации раскиданы по всему миру — от Калифорнии и Нью-Йорка до Таджикистана и Египта. Некоторые карты появятся и в режиме “Gauntlet”, вероятно, это вариация на тему королевской битвы.

Список мультиплеерных карт:

  • Abbasid, Outskirts (Каир)
  • Battery, Limestone (Гибралтар)
  • Capstone, Tungsten (Таджикистан)
  • Dumbo, Aftermath (Бруклин)
  • Eastwood, Badlands, Granite (Калифорния)

Ремастеры классики:

  • Operation Firestorm (BF3)
  • Propaganda (BF4)
  • Talah Market (BF3: Aftermath)
  • Downtown (BF Hardline)

Кампания:

  • War, Drone Attack (Таджикистан)
  • Implementation, Invasion (Гибралтар)
  • Night Raid, Tank Mission (Каир)
  • Mission to Protect, Ataka (Бруклин)
  • Пролог

Хотя информация пока не подтверждена официально, прошлые публикации 1BF уже неоднократно совпадали с реальностью. Тем не менее, стоит воспринимать данные с осторожностью до анонса от EA.

31 июля Electronic Arts представит мультиплеер Battlefield 6 в рамках закрытого мероприятия, которое уже проходит с 29 июля. Ожидается демонстрация геймплея, новых режимов и подробностей об игре.

46
37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
KookyPentheus

гейская игра будет, вы видели во что превратили ЕА, не советую, батла мертва

16
Freund Benno

Где карта метро?

6
Samson48

гомно это для аутирования и не нужно

10
KookyPentheus

были времена 1400 часов в метро m320 sry в чате. А щас кал гейский.

12
Jimmy.Lee Samson48

И кто ж тебе мешал выбрать другой сервер, не метро?

2
WerGC

9 миссий кампании-спасибо и на этом

4
InkubatorKlef

играть в бф ради кампании это сильно

12
JustA_NiceGuy InkubatorKlef

Почему нет? Там даже ко-оп миссии на основе кампании были, к примеру в 3 части.

2
WerGC InkubatorKlef

да я с тобой согласен это игра про другое,но мне она интересна прежде всего ради сюжетной кампании и если будут коопмиссии очень хорошо

2
Лицо со шрамом

Всё , Бруклин моя любимая карта , я его просто разнесу.

3
Hall_1920

таджики ликуют, не надо будет ездить на родину, можно и за пк её увидеть

3
HellmaN69

Останется скинутся на билет в компьютерный клуб)

3
Rambo_1

найс рофл XD

WerGC

да кстати в стиме появилась информация что ачивки на русском,думаю ближе к релизу русский появится

3
Анна Кранцове

ЭЭЭЭЭЭ а метро И еще эта Операция в Взаперди?

2
Максим Кузнецов 700

Третья была самая топовая, я в gigabattlespring в 2012 участвовал в соревнованиях в челябинске, команды со всей россии были, классное время было

а потом что-то battlefield скатились

1
GamingWorkshop

Tungsten ТУНГСТЕН :-)

Kamishini1993

Даунтаун был классным в хардлайне

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ