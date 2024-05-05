Разработчики амбициозного средневекового выживача с интригующим сюжетом Bellwright благодарят за тёплый приём игры

После многих лет работы всегда остается страх, что вы совсем не достигли цели или, что еще хуже, где-то промахнулись. Вплоть до выпуска в раннем доступе создателей Bellwright постоянно беспокоил факт упущения какой-то мелкой детали, которую можно было бы исправить, если бы она была замечена достаточно рано, но почему-то её упустили.
Спустя почти 2 недели после выхода в раннем доступе, более 150 000 игроков решили приобрести проект и прикоснуться к Bellwright — игре, достойной вашего внимания. Трудно объяснить, как много это значит для разработчиков. Тревога заменилась мотивацией, а сообщество прониклось доверием к сотрудникам студии Donkey Crew. После такого тёплого приёма (свыше 3 000 отзывов и рейтинг, на данный момент, 77%) создатели обещают не разочаровать своих фанатов. Идея ясна: Bellwright амбициозна, но она еще слишком ранняя, сырая и требует дополнительной работы. И улучшения будут!
Краткий обзор (игра в раннем доступе):
Проект предлагает ощутить на себе все тяготы Средневековой жизни: заговоры и предательства, исследование сурового мира, руководство армией и управление подчинёнными территориями - борьба против королевского угнетения будет долгой и изнурительной, но не забывайте, что действуете во благо народа. Станьте лидером великого восстания!
Возможно, вы заметили одну вещь: разработчики несколько неохотно раскрывают планы на будущее. Это было очень обдуманное решение: нет желания давать пустые обещания по отсутствующим функциям. Вам следует покупать Bellwright только в том случае, если чувствуете, что она находится в достойном состоянии. С другой стороны, создателей все чаще и чаще просят рассказать, куда они направляются. На стадии прототипа есть несколько функций и их можно было бы рассмотреть заранее. Имеется вопрос к аудитории: лучше молчание о функциях, пока они не будут готовы, или же краткий рассказ о возможностях, над которыми ведутся работы?
Проект стабильно удерживает аудиторию.у мониторов. В течение недели счётчик игроков Steam не проседал ниже 5 000. Это, определённо, успех для коллектива!
Если игра не начинается с сообщений "вы умерли при рождении. Создать новую игру?", "вы умерли в детстве от оспы, чумы, цинги, гепатита, проказы и т.д. Создать новую игру?", "вы умерли от голода. Создать новую игру?" И так несколько десятков раз подряд, то никакой это не средневековый выживач.
Массовое какое-то помешательство, этих убийц чего-то собралось последнее время несчетное кол-во, что самое прикольное, убивают они при нулевом хайпе на исходник, ещё и в таком виде, бодто разраб попутно у дикообраза роды принимал.
Дяблу с первой части убить пытаются, каждый год по несколько раз.
Mount & Blade короче, только с возможностью повседневной жизни, а не бесконечных сражений и движа по карте.