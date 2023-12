Авторы фильмов "Хроники Риддика" и "Джуманджи" займутся экранизацией инди-хоррора Bendy

Необычная серия андченчур Bendy с элементами хоррора и головоломками от студии Joey Drew Studios весьма уверенно себя чувствует в игровой индустрии, но вскоре отправится покорять новый формат. Как сообщается, захватывающий инди-проект получит экранизацию для "больших экранов" от создателей новой "Джуманджи", "Хроник Риддика" и "Последнего самурая".

Согласно официальному анонсу, нас ждет киноадаптация Bendy в виде полнометражной ленты, однако ее формат и тип еще предстоит определить. Известно, что за производство картины отвечает компания Radar Pictures, которая имеет в своем штате ряд опытных продюсеров и множество успешных фильмов.

Последняя игра в серии Bendy с подзаголовком "Bendy and The Dark Revival" вышла в 2022 году и была хорошо принята как игроками, так и критиками. Судя по всему, экранизировать будут первую часть франшизы — "Bendy and the Ink Machine", где в центре сюжета лежит необычная история Генри и заброшенная мастерская аниматоров.