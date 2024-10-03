Анонсирована игра-детектив Best Served Cold для PC и консолей

Разработчик Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef Rogueside анонсировал игру-детектив Best Served Cold, которая создается в версиях для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam). Дата выхода не объявлена.

Мы рады представить Best Served Cold для PC, PlayStation, Xbox и Switch в нашем дебютном трейлере, — отметил арт-директор Rogueside Антье Ван ден Хевел в пресс-релизе. — Мы создали атмосферный мир, наполненный увлекательными персонажами, с которыми, уверены, игрокам захочется знакомиться, пока они подают свои любимые напитки, а также интригующую тайну, которая зацепит вас и увлечет за собой в саму гущу событий!

В альтернативной истории Европы «The Nightcap» — последний нелегальный бар в городе, и вы разливаете напитки... пока ваши клиенты выбалтывают свои секреты. Смешивайте и подавайте коктейли с изюминкой, становясь детективом, пытающимся спасти свой бар. Слушайте истории своих клиентов и узнавайте больше об их жизни, постепенно распутывая тайну, которая касается каждого слоя общества Буковии, от пьяных денди, тратящих деньги на коктейли, до продажных полицейских и жалких негодяев, которые пытаются втянуть вас в свои темные схемы.