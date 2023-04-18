Beyond the Long Night 17.04.2023
5.8 5 оценок

Приключение во временной петле Beyond the Long Night доступно для ПК в Steam

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monk70
Новости

Издатель инди-игр Yogscast Games из Бристоля (Великобритания) и разработчик инди-игр из Кембриджа Noisy Head Games сегодня объявили, что их приключение во временной петле «Beyond the Long Night» стало доступно для ПК в Steam.

Раскройте секреты Темной Горы и узнайте больше о мире в каждом заезде, решая головоломки и подружившись с горцами в своем путешествии, чтобы убежать от смертоносного шторма и сбежать в другой мир. Раскрывайте тайны, выполняйте побочные квесты и открывайте секреты в нескольких прохождениях, приобретая, складывая и комбинируя бесчисленные силы и улучшения, чтобы победить опасных врагов Темной горы.

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