Геймплейный трейлер фанатского проекта BIONICLE: Masks of Power, демка выйдет в начале следующего года ©

Team Kanohi представила первый взгляд на демку BIONICLE: Masks of Power, фанатской игры, создаваемой на движке Unreal Engine 5. Данный трейлер представляет игру в стадии разработки Команда также сообщила, что демоверсия станет доступна в начале 2024 года.

BIONICLE: Masks of Power - это фан-игра в жанре action/adventure с открытым миром, события которой разворачивается в мире BIONICLE. Более подробная информация об игре доступна на ее официальном сайте. Полная версия игры, которая будет доступна бесплатно, учитывая, что на нее распространяются правила LEGO Group в отношении фанатского контента, предполагает, что вы сможете сыграть за всех шестерых Тоа, отправившись на остров, чтобы собрать маски силы.