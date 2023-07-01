Для cRPG Black Geyser: Couriers of Darkness вышло небольшое обновление с исправлением ошибок

Разработчик GrapeOcean Technologies выпустил свежее обновление для ролевой игры Black Geyser: Couriers of Darkness. Основным моментом обновления является внедрение поддержки итальянского языка, но помимо этого оно вносит ряд исправлений ошибок. Полные примечания доступны ниже:
- Добавлена итальянская локализация
- Иконка Black Liquor теперь отображается правильно
- Больше невозможно убить бармена Руфлодака в замке Аластор до того, как он вызовет свои иллюзии
- Больше невозможно напасть на солдат Дерон-Гулда в Зале Гильдии во время квеста Fair Winds and Foul без того, чтобы они отбились от нападающих
- Больше невозможно пропустить вражеских солдат на поле боя и направиться прямо к их лидеру во время квеста "Остался только тот, кто остался".
- Аура воронки теперь правильно обновляет эффекты каждый ход в зависимости от количества врагов поблизости
- Вес субконтейнеров теперь рассчитывается правильно
- Исла больше не спрашивает о Маятнике, если игрок уже говорил с ней о встрече с ним
- Ловушки больше не погружаются в землю на нижнем уровне шахты Дерон-Гульд
- Разграбление страницы журнала Бента больше не увеличивает жадность
- У мерзких древних во время боя с боссом Сефтисом теперь правильно отображаются анимации появления и круги выбора
- Мерзкие древние теперь правильно появляются во время боя с боссом Сефтис, даже если игрок начал его после завершения Катализатора
- Зелье морозного гиганта и его рецепт больше нельзя получить
- Изменены рецепты слабых Зелья выдоха и Зелья бушующей стихии
- Зелье невидимости больше не зависит от уровня игрока, теперь оно дает невидимость на фиксированные 10 ходов
- Удален эффект исцеления из зелья невидимости
- Удален эффект "Укрепление" из Зелья героической защиты, теперь оно вместо этого лечит яд
- Увеличены лимиты проверки Теневых сделок и Теологии в диалоге Зорнилсы в замке Аластор
- Кулон Covetous Pendant становится непригодным для использования, если игрок отказывается служить Зорнилсу в замке Аластор
Студия также упомянула о финансовых проблемах, о которых они рассказывали несколько месяцев назад, и сообщила, что все еще работает над этим вопросом.
В марте мы проинформировали сообщество о серьезных проблемах, касающихся текущей и будущей работы команды Black Geyser. Мы все еще работаем над этими вопросами и в августе придем к окончательному выводу, которым сразу же поделимся с вами. Благодарим вас за терпение.