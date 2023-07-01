Для cRPG Black Geyser: Couriers of Darkness вышло небольшое обновление с исправлением ошибок ©

Разработчик GrapeOcean Technologies выпустил свежее обновление для ролевой игры Black Geyser: Couriers of Darkness. Основным моментом обновления является внедрение поддержки итальянского языка, но помимо этого оно вносит ряд исправлений ошибок. Полные примечания доступны ниже:

Добавлена итальянская локализация

Иконка Black Liquor теперь отображается правильно

Больше невозможно убить бармена Руфлодака в замке Аластор до того, как он вызовет свои иллюзии

Больше невозможно напасть на солдат Дерон-Гулда в Зале Гильдии во время квеста Fair Winds and Foul без того, чтобы они отбились от нападающих

Больше невозможно пропустить вражеских солдат на поле боя и направиться прямо к их лидеру во время квеста "Остался только тот, кто остался".

Аура воронки теперь правильно обновляет эффекты каждый ход в зависимости от количества врагов поблизости

Вес субконтейнеров теперь рассчитывается правильно

Исла больше не спрашивает о Маятнике, если игрок уже говорил с ней о встрече с ним

Ловушки больше не погружаются в землю на нижнем уровне шахты Дерон-Гульд

Разграбление страницы журнала Бента больше не увеличивает жадность

У мерзких древних во время боя с боссом Сефтисом теперь правильно отображаются анимации появления и круги выбора

Мерзкие древние теперь правильно появляются во время боя с боссом Сефтис, даже если игрок начал его после завершения Катализатора

Зелье морозного гиганта и его рецепт больше нельзя получить

Изменены рецепты слабых Зелья выдоха и Зелья бушующей стихии

Зелье невидимости больше не зависит от уровня игрока, теперь оно дает невидимость на фиксированные 10 ходов

Удален эффект исцеления из зелья невидимости

Удален эффект "Укрепление" из Зелья героической защиты, теперь оно вместо этого лечит яд

Увеличены лимиты проверки Теневых сделок и Теологии в диалоге Зорнилсы в замке Аластор

Кулон Covetous Pendant становится непригодным для использования, если игрок отказывается служить Зорнилсу в замке Аластор

Студия также упомянула о финансовых проблемах, о которых они рассказывали несколько месяцев назад, и сообщила, что все еще работает над этим вопросом.

В марте мы проинформировали сообщество о серьезных проблемах, касающихся текущей и будущей работы команды Black Geyser. Мы все еще работаем над этими вопросами и в августе придем к окончательному выводу, которым сразу же поделимся с вами. Благодарим вас за терпение.