Black Geyser: Couriers of Darkness 26.08.2021
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Для cRPG Black Geyser: Couriers of Darkness вышло небольшое обновление с исправлением ошибок

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Procy_on
Новости

Разработчик GrapeOcean Technologies выпустил свежее обновление для ролевой игры Black Geyser: Couriers of Darkness. Основным моментом обновления является внедрение поддержки итальянского языка, но помимо этого оно вносит ряд исправлений ошибок. Полные примечания доступны ниже:

  • Добавлена итальянская локализация
  • Иконка Black Liquor теперь отображается правильно
  • Больше невозможно убить бармена Руфлодака в замке Аластор до того, как он вызовет свои иллюзии
  • Больше невозможно напасть на солдат Дерон-Гулда в Зале Гильдии во время квеста Fair Winds and Foul без того, чтобы они отбились от нападающих
  • Больше невозможно пропустить вражеских солдат на поле боя и направиться прямо к их лидеру во время квеста "Остался только тот, кто остался".
  • Аура воронки теперь правильно обновляет эффекты каждый ход в зависимости от количества врагов поблизости
  • Вес субконтейнеров теперь рассчитывается правильно
  • Исла больше не спрашивает о Маятнике, если игрок уже говорил с ней о встрече с ним
  • Ловушки больше не погружаются в землю на нижнем уровне шахты Дерон-Гульд
  • Разграбление страницы журнала Бента больше не увеличивает жадность
  • У мерзких древних во время боя с боссом Сефтисом теперь правильно отображаются анимации появления и круги выбора
  • Мерзкие древние теперь правильно появляются во время боя с боссом Сефтис, даже если игрок начал его после завершения Катализатора
  • Зелье морозного гиганта и его рецепт больше нельзя получить
  • Изменены рецепты слабых Зелья выдоха и Зелья бушующей стихии
  • Зелье невидимости больше не зависит от уровня игрока, теперь оно дает невидимость на фиксированные 10 ходов
  • Удален эффект исцеления из зелья невидимости
  • Удален эффект "Укрепление" из Зелья героической защиты, теперь оно вместо этого лечит яд
  • Увеличены лимиты проверки Теневых сделок и Теологии в диалоге Зорнилсы в замке Аластор
  • Кулон Covetous Pendant становится непригодным для использования, если игрок отказывается служить Зорнилсу в замке Аластор

Студия также упомянула о финансовых проблемах, о которых они рассказывали несколько месяцев назад, и сообщила, что все еще работает над этим вопросом.

В марте мы проинформировали сообщество о серьезных проблемах, касающихся текущей и будущей работы команды Black Geyser. Мы все еще работаем над этими вопросами и в августе придем к окончательному выводу, которым сразу же поделимся с вами. Благодарим вас за терпение.
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