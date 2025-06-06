Black Myth: Wukong доберётся до Xbox Series 20 августа

Game Science объявила, что выпустит давно отложенную версию экшен-RPG Black Myth: Wukong для Xbox Series 20 августа, ровно через год после ее релиза на PlayStation 5 и ПК в Steam и Epic Games Store 20 августа 2024 года. Предварительные заказы откроются 18 июня.

Black Myth: Wukong — это экшен-RPG, основанный на китайской мифологии. Сюжет основан на «Путешествии на Запад», одном из четырех великих классических романов китайской литературы. Вы отправитесь в путешествие в качестве Судьбоносного, чтобы отправиться в испытания и чудеса, чтобы раскрыть скрытую истину под завесой славной легенды из прошлого.