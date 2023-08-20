Black Myth: Wukong получит перевод на русский язык - новые скриншоты и запись боя с боссом-сороконожкой ©

Разработчик и издатель Game Science открыли официальную страницу в магазине Steam для своего предстоящего ролевого экшена Black Myth: Wukong. Эта игра, основанная на китайской мифологии, находится в разработке уже достаточно давно, а информации о ней практически нет, кроме нескольких геймплейных роликов.

Однако на ее странице в Steam появились весьма интересные новости. Так, например, стало известно, что игра получит перевод на русский язык. Кроме того, на упрощенном китайском и английском языках будет присутствовать полное звуковое сопровождение.

Игра Black Myth: Wukong основана на классическом романе китайской литературы "Путешествие на Запад", в котором игрокам предстоит управлять Предназначенным, чтобы раскрыть завуалированную правду прошлого. Героической обезьяне предстоит сразиться с множеством уникальных противников, используя заклинания, превращения и магические сосуды. Кроме того, вы сможете освоить несколько техник владения посохом, комбинировать снаряжение и способности, чтобы найти свой идеальный стиль игры.

Вместе с официальным превью от портала IGN, в сеть утекла запись боя с мерзким боссом-сороконожкой, выложенная кем-то из игроков, получивших доступ к демо-версии Black Myth Wukong