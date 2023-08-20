Китайским игровым СМИ удалось опробовать самую первую демоверсию горячо ожидаемой Black Myth Wukong

Разработчики запланировали двухэтапную презентацию — первая часть которой проходила в более узком кругу, давая пощупать дебютную демку.



По словам журналистов получилась убойная смесь, вбирающая в себя яркие аспекты Sekiro и God of War — с их динамикой геймплея, тщательным подходом к уклонениям, блокированию и отдельными боевыми стойками.



Помимо этого, тестеры обмолвились о достойной оптимизации: пока Wukong целит в консоли нового поколения и PC, с потенциальным релизом на пастген. Но приоритет, разумеется, на текущее поколение.



Продолжение презентации случится уже на Gamescom — со свежим трейлером и публичной демкой; как минимум для посетителей ивента.



Свое слово вставил и известный инсайдер Дэниел Ахмад, утверждающий, что тайтл будет распространяться как в Steam, так в и Epic Games Store; страницы появятся сегодня-завтра.