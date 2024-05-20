Фанаты Fallout считают, что следующая игра должна отказаться от механики строительства

Хотя строительство базы было одной из самых уникальных механик, представленных в Fallout 4, фанаты не хотят, чтобы она вернулась в следующей игре.



Как бы ни хотелось всем увидеть, что Bethesda сделает со следующей игрой The Elder Scrolls (даже если она явно не появится в ближайшее время), справедливости ради стоит отметить, что недавний выход сериала Fallout сделал всех гораздо более заинтересованными в возвращении в Пустошь. Тодд Говард дал понять, что команда заинтересована в этом, но пока мы ничего не знаем о том, как это будет выглядеть.

Несмотря на то что мы вряд ли узнаем, что ждет нас в следующем Fallout не раньше следующего поколения консолей, это не мешает фанатам обсуждать то, что они хотели бы видеть в Fallout 5. Уже есть много идей о том, какой должна быть следующая постапокалиптическая RPG, но есть одна механика, возвращения которой фанаты очень не хотят - строительство базы.

Fallout 4 привнесла в формулу игры множество новых механик и в целом изменила геймплей, сделав его менее похожим на ролевую игру и сделав больший упор на бои. Но самым большим изменением стало появление механики строительства баз, которая позволяет игрокам создавать собственные поселения в разных частях карты.



Хотя на старте Fallout 4 механика строительства баз была воспринята довольно хорошо, похоже, что со временем общественное мнение изменилось, и она уже не так приветствуется в серии. На ResetEra была создана тема с вопросом, хотят ли фанаты возвращения строительства в Fallout 5 или от него следует отказаться.

На момент написания статьи в этой теме проголосовало более 1500 человек, и общий результат был довольно ошеломляющим. 70 процентов фанатов не хотят видеть строительство в Fallout 5, в то время как 21 процент не против его возвращения. Последние восемь процентов, по-видимому, даже не знали, что в Fallout 4 строительство было, что может говорить о том, насколько часто оно использовалось.

В комментариях под темой большинство фанатов сходятся во мнении, что эта функция не является необходимой и что лучше всего сделать ее совершенно необязательной, как в Fallout 4 и Starfield. Другие считают, что это "ужасно" и выглядит неуместно, поскольку есть игры, в которых это сделано гораздо лучше.



Есть несколько фанатов, которые хотели бы, чтобы игра вернулась, и говорят, что им было очень весело с ней в Fallout 4, но похоже, что в лучшем случае все считают, что она должна быть необязательной, а в худшем - не хотят, чтобы она была в игре вообще.