Фанаты Fallout считают, что следующая игра должна отказаться от механики строительства

Хотя строительство базы было одной из самых уникальных механик, представленных в Fallout 4, фанаты не хотят, чтобы она вернулась в следующей игре.
Как бы ни хотелось всем увидеть, что Bethesda сделает со следующей игрой The Elder Scrolls (даже если она явно не появится в ближайшее время), справедливости ради стоит отметить, что недавний выход сериала Fallout сделал всех гораздо более заинтересованными в возвращении в Пустошь. Тодд Говард дал понять, что команда заинтересована в этом, но пока мы ничего не знаем о том, как это будет выглядеть.
Несмотря на то что мы вряд ли узнаем, что ждет нас в следующем Fallout не раньше следующего поколения консолей, это не мешает фанатам обсуждать то, что они хотели бы видеть в Fallout 5. Уже есть много идей о том, какой должна быть следующая постапокалиптическая RPG, но есть одна механика, возвращения которой фанаты очень не хотят - строительство базы.
Fallout 4 привнесла в формулу игры множество новых механик и в целом изменила геймплей, сделав его менее похожим на ролевую игру и сделав больший упор на бои. Но самым большим изменением стало появление механики строительства баз, которая позволяет игрокам создавать собственные поселения в разных частях карты.
Хотя на старте Fallout 4 механика строительства баз была воспринята довольно хорошо, похоже, что со временем общественное мнение изменилось, и она уже не так приветствуется в серии. На ResetEra была создана тема с вопросом, хотят ли фанаты возвращения строительства в Fallout 5 или от него следует отказаться.
На момент написания статьи в этой теме проголосовало более 1500 человек, и общий результат был довольно ошеломляющим. 70 процентов фанатов не хотят видеть строительство в Fallout 5, в то время как 21 процент не против его возвращения. Последние восемь процентов, по-видимому, даже не знали, что в Fallout 4 строительство было, что может говорить о том, насколько часто оно использовалось.
В комментариях под темой большинство фанатов сходятся во мнении, что эта функция не является необходимой и что лучше всего сделать ее совершенно необязательной, как в Fallout 4 и Starfield. Другие считают, что это "ужасно" и выглядит неуместно, поскольку есть игры, в которых это сделано гораздо лучше.
Есть несколько фанатов, которые хотели бы, чтобы игра вернулась, и говорят, что им было очень весело с ней в Fallout 4, но похоже, что в лучшем случае все считают, что она должна быть необязательной, а в худшем - не хотят, чтобы она была в игре вообще.
Фанаты fallout, на ResetEra?.. эмм.. еще раз, любители черного юмора, насилия и постапока и форум где могут забанить если не дай боже попутаешь местоимение какой недь снежинки? это рофл такой чтоль?
Значит следующая часть будет про градостроительство, так и запишем.
Для начала серия должна отказаться от Беседки и их "прекрасных" сюжетов с поиском родственников
ты шо, так нельзя, семья это главное.
База. Это откровенно раздражающая вещь которая если и должна быть, то по минимуму.
Никогда бы не подумал, что соглашусь с резетеровками, но однакож.
Полностью их поддерживаю, часть, связанная со строительством в Ф4 очень сомнительная. А чтобы еще больше испортить впечатление об игре беседка ублюдский квест по извлечению модулей памяти в Фархарбор добавили.
Вообще-то она там обязательная. Как минимум телепорт придется где-то строить.
Бетесда будет добавлять в игру то, что будет актуально. Может из ГТА6 возьмут идею с несколькими протагонистами или что-нибудь из игр-сервисов.
Да хрен с ним, со строительством. Кому нравится пусть веселятся, просто не нужно навязывать это игроку. Как опция в открытом мире, вполне логичная вещь для разрушенного мира в котором всё надо отстраивать снова.
В каком нибудь Скайриме крафт тоже не всем нужен, но он есть и его никто не пихает в лицо с приколом: "сделай, а то дальше низя".
Чтобы фолыч стал таким каким был от строительства надо отказаться полностью, а не "Необязательно но чтобы было"
Мне лично было лень разбираться в этой механике и дальше матрасов из обучения не двигался, но видел много крутых поселений у других игроков, особенно с модами. Мне нравилось развивать базу в фантом пейне, тем более, что это происходит паралельно моей игре, и я скорее инвестор, чем строитель, но нравилось видеть результат. // Глеб Громов
тогда смысл делать открытый мир нефига, там нужны условности.
Отказаться от лучшей части игры?
Мне механика строительства зашла и не как не мешает в прохождении игры а только увеличивает время в игре так как ждать новую игру долго а предыдущие части пройдены до дыр.
наконец то, а то я когда увидел впервые игра в Fallout 4 симулятор строительства, впервые что мне пришло в голову, ЗАчем? это что Симс?, в итоге это строительство еще и внедрили в прохождение сюжета. а мне не хотелось тратить время на эту чушь.
А лично мне очень нравится эта механика, а благодаря модам ещё лучше раскрывается, не вижу смысла убирать её. Пусть будет, но не обязательной, и все довольны.