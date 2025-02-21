Инсайдер раскрыл несколько деталей игры про Чёрную пантеру

В сети появились предполагаемые подробности об игре Black Panther, разрабатываемой компанией Cliffhanger Games. По данным инсайдера, игрокам будет предложено выбрать одного из нескольких персонажей, включая Т'Чаллу, М'Баку, Шури, Азари и Киллмонгера. Каждый герой будет иметь уникальный стиль игры, оружие, броню и гаджеты.

Игра будет представлять собой приключенческий экшен с перспективой камеры через плечо и боевой системой, которая сочетает африканские боевые искусства с сверхчеловеческими способностями и вакандскими технологиями. Предположительно, мир игры будет открытым, включая города, саванны и другие локации, а сюжет будет зависеть от решений игрока.

Однако важно отметить, что данные детали не подтверждены официально, и информация может быть неточной, поскольку разработчики не делали официальных заявлений.