ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Black State 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Инди, От третьего лица
7.2 31 оценка

Представлен новый трейлер шпионского боевика Black State с демонстрацией трассировки лучей

monk70 monk70

Black State, разработанная турецкой студией Motion Blur, привлекла внимание с момента своего анонса в прошлом году благодаря шпионскому сюжету, который напрямую отсылает к классической серии Konami Metal Gear Solid.

Во время недавней презентации NVIDIA игра снова получила свою толику внимания. В новом видео показано больше сцен с трассировкой лучей, а также поддержка технологий DLSS 4 и многокадровой генерации.

В Black State игроки возьмут на себя роль легендарного военного, которому поручено спасти захваченного учёного и раскрыть правду о катастрофическом событии.

Black State, разработанная на движке Unreal Engine 5, обещает широкий спектр возможностей для экшена и стелса. Помимо Metal Gear, разработчики ссылаются на The Last of Us и Uncharted в качестве прямых источников вдохновения для проекта.

Игра разрабатывается для ПК, но пока не имеет подтверждённой даты выхода.

3
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
ColorCub

Разница, как всегда, потрясающая! (нет)