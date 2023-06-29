Компания Annapurna Interactive анонсировала приключенческую игру Blade Runner 2033: Labyrinth ©

Компания Annapurna Interactive объявила о том, что первая игра, разработанная ее собственной внутренней студией, будет происходить в мире "Бегущего по лезвию".

Blade Runner 2033: Labyrinth - это первая полностью новая игра по "Бегущему по лезвию" за последние 25 лет, действие которой будет происходить между оригинальным фильмом и его сиквелом "Бегущий по лезвию 2049".

Annapurna заявила, что действие игры будет происходить "в антиутопическом Лос-Анджелесе после наступления Blackout", но не сообщила никакой дополнительной информации об игре или дате ее выхода, кроме тизерного трейлера, показанного выше.

Геймдиректором выступит Челси Хаш, которая ранее работала над играми Solar Ash, What Remains of Edith Finch и Radiohead's Kid A Mnesia Exhibition.

С момента своего основания в 2016 году Annapurna Interactive была известна изданием получивших признание критиков инди-игр, таких как What Remains of Edith Finch, Outer Wirlds, Sayonara Wild Hearts и Stray.

Однако в 2020 году компания объявила о создании собственной внутренней студии, а в 2022 году стало известно, что Хаш присоединяется к новой студии в качестве геймдиректора, наряду с другими членами команды разработчиков Solar Ash.