Стало известно содержание коллекционного издания Blasphemous 2 для Nintendo Switch и PS5

Глобальный издатель и дистрибьютор Selecta Play представил контент долгожданного коллекционного издания Blasphemous 2 в физической коробке, которое будет выпущено в специализированных магазинах Европы и Северной Америки на Nintendo Switch и PlayStation 5 в начале 2024 года. Разработанная The Game Kitchen и изданная Team17, Blasphemous 2 представляет собой жестокий платформер в жанре Metroidvania с боковой прокруткой, первоначально выпущенный летом 2023 года и получивший признание критиков.
Помимо полной версии Blasphemous 2 для консоли, коллекционное издание будет включать в себя стилбук с эксклюзивным оформлением, печатное руководство, созданное разработчиками, а также благодарственное письмо от команды Game Kitchen, металлическую монету Marca del Martitio, три арт-карты с новыми иллюстрациями, два компакт-диска с музыкой, написанной Карлосом Виолой, а также коллекционную обложку компакт-диска с кодом для загрузки цифрового саундтрека, печатное руководство по игре с более чем 60 страницами истории Blasphemous, красивый альбом иллюстраций и сертификат подлинности — все это помещено в специально созданную коллекционную коробку премиум-класса.