Выход коллекционного издания Blasphemous 2 подтверждён на конец мая

Глобальный издатель и дистрибьютор SelectaPlay сообщили, что долгожданное коллекционное издание Blasphemous 2 в физической коробке поступит в продажу 29 мая 2024 года в специализированных магазинах Европы и Северной Америки на Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Blasphemous 2, разработанная The Game Kitchen и изданная Team17, представляет собой жестокий платформер в жанре Metroidvania с боковой прокруткой, действие которого происходит в опасном мире, наполненном загадками, секретами и чудовищными врагами, которые стоят между вами и вашими поисками.
Помимо полной версии Blasphemous 2 для консоли, коллекционное издание будет включать в себя стилбук с эксклюзивным оформлением, печатное руководство по эксплуатации, созданное разработчиками, а также благодарственное письмо от команды Game Kitchen, металлическую монету Marca del Martirio, три арт-карты с новыми иллюстрациями, два компакт-диска с музыкой, написанной Карлосом Виолой, а также коллекционную обложку компакт-диска с кодом для загрузки цифрового саундтрека, печатное руководство по игре с более чем 60 страницами истории Blasphemous, красивый альбом иллюстраций и сертификат подлинности — все это помещено в специально созданную коллекционную коробку премиум-класса.
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