Представлен геймплейный трейлер Bleach: Rebirth of Souls

Издатель Bandai Namco и разработчик Tamsoft выпустили обзорный трейлер геймплея игры Bleach: Rebirth of Souls.
Первый геймплейный трейлер Bleach Rebirth of Souls раскрывает основы боя. В грядущем файтинге игроки смогут разрубить Рейши противника, сломать его Конпаку, ошеломить противника мощными движениями духовного давления и высвободить свой Банкай.
Bleach: Rebirth of Souls будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и PC через Steam. Дата выхода пока не объявлена.
Лет 15 назад это была бы бомба когда сам блич был на пике популярности. Сейчас же сомнительно, что сможет продастся как следует.
аж дыхание задержал, Эпично.
Это выглядит отвратительно-боёвка г о в н а поела, уж лучше б рескин сторма сделали