Представлен геймплейный трейлер Bleach: Rebirth of Souls

Издатель Bandai Namco и разработчик Tamsoft выпустили обзорный трейлер геймплея игры Bleach: Rebirth of Souls.

Первый геймплейный трейлер Bleach Rebirth of Souls раскрывает основы боя. В грядущем файтинге игроки смогут разрубить Рейши противника, сломать его Конпаку, ошеломить противника мощными движениями духовного давления и высвободить свой Банкай.

Bleach: Rebirth of Souls будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и PC через Steam. Дата выхода пока не объявлена.