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Bleach: Rebirth of Souls 2025 г.
Экшен, Файтинг, Аниме
7.1 7 оценок

Представлен геймплейный трейлер Bleach: Rebirth of Souls

butcher69
Новости

Издатель Bandai Namco и разработчик Tamsoft выпустили обзорный трейлер геймплея игры Bleach: Rebirth of Souls.

Первый геймплейный трейлер Bleach Rebirth of Souls раскрывает основы боя. В грядущем файтинге игроки смогут разрубить Рейши противника, сломать его Конпаку, ошеломить противника мощными движениями духовного давления и высвободить свой Банкай.

Bleach: Rebirth of Souls будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и PC через Steam. Дата выхода пока не объявлена.

11
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
ELDEN_LORD

Лет 15 назад это была бы бомба когда сам блич был на пике популярности. Сейчас же сомнительно, что сможет продастся как следует.

1
Гена Гайдук

аж дыхание задержал, Эпично.

0
CTELC D.R.

Это выглядит отвратительно-боёвка г о в н а поела, уж лучше б рескин сторма сделали

-1