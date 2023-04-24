Создатели Bleak Faith: Forsaken рассказали про разнообразные улучшения и пообещали "огромные" обновления в будущем ©

Создатели Bleak Faith: Forsaken, студия Archangel Studios, подробно описали многочисленные улучшения, внесенные в игру за последний месяц. Студия утверждает, что "извлекла много уроков" за время релиза Soulslike, и что контент, который она запланировала для игры в будущем, "огромен".

В пресс-релизе Archangel заявляет, что прислушалась ко всем критическим замечаниям игроков в адрес Bleak Faith: Forsaken, "как положительную, так и отрицательную". Директор Мишо Вукчевич говорит, что его команда "полностью привержена" формированию и расширению игры в будущем, так что если вы боялись, что разработчики забросят Bleak Faith, похоже, вам не стоит беспокоиться.

Согласно вышеупомянутому пресс-релизу, среди обновлений, которые Archangel уже реализовала, - "обновленная поддержка контроллеров, переработанное движение и множество улучшений качества жизни". Кроме того, разработчики добавили такие функции, как достижения Steam, новые анимации боя и облачные сохранения, чтобы улучшить впечатления от игры в Bleak Faith.

Кроме того, Archangel сообщает о предстоящих обновлениях для Bleak Faith, говоря, что контент, который скоро появится в игре, будет "огромным для сообщества". Конечно, разработчик не сообщает, из чего будут состоять эти обновления, поэтому нам придется подождать и посмотреть, что ждет Bleak Faith. Но одно можно сказать наверняка: по словам Archangel, запуск игры — это "только начало".

Bleak Faith: Forsaken была выпущена 10 марта после длительного процесса разработки. Игра представляет собой Souls-like, в которой игроки исследуют Омниструктуру, внушительную мегаструктуру, полную опасностей, таящихся за каждым углом.