Издатель Neon Doctrine и разработчик OneShark анонсировали игру Blood Servants

Просыпаясь в тюрьме, вы чувствуете, как голод и слабость охватывают вас. Однако в вас остается живое желание разобраться в происходящем. Один вопрос мучает вас: "Почему я здесь?"

Единственное, что вы помните с уверенностью, — это то, что вам нужно стать сильнее.

Погрузитесь в бесконечный поиск силы в игре Blood Servants, проникая в самые глубины семи различных подземелий. Рубите, грабьте и взламывайте, создавая идеального героя или даже идеальную команду, чтобы сразиться с апокалиптическим будущим.

Основные особенности:

Огромный мир для исследования подземелий. Погрузитесь в семь огромных лабиринтов Хорасана, наполненных удивительными произведениями искусства, эпическими добычами и злодеями, которые нужно победить.

Никто не должен идти в бой в одиночку. Берите с собой до трех друзей и отправляйтесь в приключение в сетевом режиме для четырех игроков или в кооперативном режиме на диване.

Сражайтесь с мощными врагами. Прорывайтесь сквозь огромные полчища противников, прежде чем сразиться с устрашающими боссами, которые испытают вашу силу на прочность.

Милые спутники. Приручите различных зверей, обитающих в Хорасане, и отправьтесь с ними в бой.

Бесконечное улучшение. Улучшайте свои характеристики, снаряжение, навыки и даже город. И когда кажется, что вы достигли предела, переродитесь, чтобы уйти на новый уровень с еще большей мощью .

Регистрация на бета-тестирование уже открыта. Дата релиза пока не была официально объявлена. Следите за обновлениями для получения информации о запуске игры.