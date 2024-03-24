9 лет назад вышла Bloodborne, культовая игра FromSoftware

24 марта 2015-го года, ровно 9 лет назад, состоялся выход культовой игры от студии FromSoftware, которая при поддержке студии Sony Japan выпустили Bloodborne эксклюзивно для PS4.
Действие Action/RPG от Хидэтаки Миядзаки разворачивается в охваченном эпидемией чумы вымышленном городе Ярнам, созданном в викторианско-готическом стиле. В город прибывает странник для излечения своей болезни, но вследствие местного ритуала переливания крови он в итоге становится охотником на чудовищ.
Игра мгновенно стала одной из самых любимых среди соулслайков, а так же получила очень высокие оценки игроков и прессы: средняя оценка на Metacritic составляет 92 балла от критиков и 9/10 от игроков. В год выхода игра получила множество GOTY-наград и заняла третье место по их количеству, уступив лишь The Witcher 3: Wild Hunt и Fallout 4.
После прошлогодней утечки документов Insomniac Games стало известно, что суммарные продажи игры на данный момент составили 7,5 миллионов копий.
Несмотря на то, что игра является одним из самых высококачественных эксклюзивов Sony, игра вопреки ожиданиям фанатов пока что так и не получила ни ремейк, ни ремастер, ни патч для PS5. Возможно ситуация изменится в ближайшие несколько лет, поскольку Sony запланировала фильм и по слухам в это же время возможен выход ремейка игры.
Как бы то ни было, игра навсегда оставила свой след в игровой индустрии и сердцах фанатов.
Как мне кажется, пускай быстрее портируют на ПК, пока не сделали эмулятор.
Всякое возможно.
Ни патч для PS5? Пфф, она даже патч в 60 fps для PS4 Pro не получила.
Та прошка и не осилила бы 60 кадров.
У меня была прошка. DS3 получил патч в 60 fps. Движок тот же. Даже God of War получил патч в 60 fps.
У меня тоже была прошка и она не тянула стабильные 60 кадров в душах. И в сабже не потянула бы.
она экслюзив оказывается
так дочерта игр так, вот некоторые начали выпускать на правильную платформу.
юзаю эмулятор ps3-не все игры запускает. socom 4 не запустился, а вот history chanel прошёл на максималках
они очень требовальные, да и эмули пс4 пока не рабочие
Игра бомба, прошел на одном дыхании
чем не повод на 10-и летие будет на комп явить
повод не выпускать чтоб такие как ты горели
сжечь вас консольных малолеток, ошибки природы, гадящие только.
я играю везде а не только на консолях и выучи слово малолетка а я 96 года
Принципиально не выпускают.
Судя о тому, как ты пишешь, на то оно не похоже.
когда будет на ПК????????
Никогда. Доволен?
Не скоро, это же игра из-за которой и покупают PlayStation
Завтра
Жду вторую часть. Игра сильно очаровала в свое время, сейчас даже переигрываю её
Поперла пена в комментах) Спустя 9 лет Пиворожденный, в свое время уступивший с незначительным отрывом готи целому третьему Ведьмаку, оказывается, "кал для мазохистов", "очередное сосалово под копирку" и вообще та еще редиска... Воистину, как говорили попы Ярнама, "ищите древнюю кровь, но бойтесь невежества казуалов. Их вера слаба, их разум молод">)
германцы
Что в ней культового, кроме тихого стона некоторых людей о ПК порте, что уже стало мемом? Если посмотреть комменты в момент выхода, то игру называли "типичным огрызком от Dark Souls". Ну и
https://www.playground.ru/bloodborne/news/sikvel_bloodborne_v_razrabotke-160855
15 сентября 2015.
если не ошибаюсь, с этой игры начался плач Ярославны - "когда на ПК?", как будто Свет клином сошёлся на ней.
Эй, когда порт на ПК?
Игра не очень хорошо продалась по мнению Сони поэтому порт на пк ждать не стоит
А вот на ПК бы сразу выпустили - и продалась бы хорошо
Что в ней культового, первой хорошей от них стала Sekiro, потом ремейк DS, ну ER уже действительно годной, хотя, полноценный сюжет бы не помешал последней.
Демон соулс и Дарк уже были культовыми
3,2,1...начинаем дружно плакать в комментариях , по поводу порта на пк
Дешевая копия Nigthmare Creature !
очередной сосалик, которая каждая как под копирку
Очередной Дотер с мамкиным ноутбуком, который играет только в онлайновую дрочь, которая каждая, как под копирку.
дико плюсую, то не геймеры, а биомусор зумерский.
хорошо, маленький защитничек кало игр_)
а ты чем лучше ?
всем
Визуал шикарный,но вот классы....одна из причин почему не стал играть в Секиро. Поэтому не жду
какие ля классы, они там вообще для галочки...
Я во всех DS люблю бегать только со щитом, иногда в зависимости от ситуации убирая его за спину....в ББ если я ничего не путаю, бои строятся только на уворотах....мне это не подходит
Там нет щитов, ну кроме одного. Игра построена не на уворотах, а наоборот как раз на атаке.
кал для мазохистов которые почему то хтят пк порт
Ты прост криворукий лоускил, две кнопки последовательно правильно нажать не сможешь. Насекомые тебя в шашки обыграют, не пиши, чтобы не позориться.
по факту
ты просто любитель мазохиста иза таких как ты бдсм стала нормой а потом пошли игры сервисы потомучто снова схавали игры должны быть для всех и каждого
не подакивай за тычка в каждой бочке
В чём махоизм заключается? Соулсы едва ли сложнее любой другой игры. Если для тебя наличие отличной от гта системы боя это мазохизм, то мой вердик что у тебя мозг и моторные функции 5 летнего ребёнка.
Никогда не понимал почему так много хейта вокруг этой (игры), на мой взгляд (смотрел прохождение на ютубе) ничего в ней нет , не мой жанр. В продажах себя тоже не оправдала, соул игры не МОЙ жанр. А вот The Witcher 3: Wild Hunt на МОЙ взгляд именно ШЕДЕВР, штучный экземпляр и на самом деле потрясающая Игра! Удачи
Среднестатистический фанат дерьмака
Может хайп, а не хейт?