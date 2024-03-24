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об игре
Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.6 1 428 оценок

9 лет назад вышла Bloodborne, культовая игра FromSoftware

AceTheKing
Новости

24 марта 2015-го года, ровно 9 лет назад, состоялся выход культовой игры от студии FromSoftware, которая при поддержке студии Sony Japan выпустили Bloodborne эксклюзивно для PS4.

Действие Action/RPG от Хидэтаки Миядзаки разворачивается в охваченном эпидемией чумы вымышленном городе Ярнам, созданном в викторианско-готическом стиле. В город прибывает странник для излечения своей болезни, но вследствие местного ритуала переливания крови он в итоге становится охотником на чудовищ.

Игра мгновенно стала одной из самых любимых среди соулслайков, а так же получила очень высокие оценки игроков и прессы: средняя оценка на Metacritic составляет 92 балла от критиков и 9/10 от игроков. В год выхода игра получила множество GOTY-наград и заняла третье место по их количеству, уступив лишь The Witcher 3: Wild Hunt и Fallout 4.

После прошлогодней утечки документов Insomniac Games стало известно, что суммарные продажи игры на данный момент составили 7,5 миллионов копий.

Несмотря на то, что игра является одним из самых высококачественных эксклюзивов Sony, игра вопреки ожиданиям фанатов пока что так и не получила ни ремейк, ни ремастер, ни патч для PS5. Возможно ситуация изменится в ближайшие несколько лет, поскольку Sony запланировала фильм и по слухам в это же время возможен выход ремейка игры.

Как бы то ни было, игра навсегда оставила свой след в игровой индустрии и сердцах фанатов.

24
61
Комментарии: 61
Ваш комментарий
MNM 1985
5
Trofikus

Как мне кажется, пускай быстрее портируют на ПК, пока не сделали эмулятор.
Всякое возможно.

3
пекота

Ни патч для PS5? Пфф, она даже патч в 60 fps для PS4 Pro не получила.

2
spaMER_ID

Та прошка и не осилила бы 60 кадров.

-1
пекота spaMER_ID

У меня была прошка. DS3 получил патч в 60 fps. Движок тот же. Даже God of War получил патч в 60 fps.

0
spaMER_ID пекота

У меня тоже была прошка и она не тянула стабильные 60 кадров в душах. И в сабже не потянула бы.

0
sergeu78

она экслюзив оказывается

1
Rorschach93

так дочерта игр так, вот некоторые начали выпускать на правильную платформу.

-3
sergeu78 Rorschach93

юзаю эмулятор ps3-не все игры запускает. socom 4 не запустился, а вот history chanel прошёл на максималках

0
Rorschach93 sergeu78

они очень требовальные, да и эмули пс4 пока не рабочие

1
211186

Игра бомба, прошел на одном дыхании

1
Rorschach93

чем не повод на 10-и летие будет на комп явить

0
Русик_96

повод не выпускать чтоб такие как ты горели

-3
Rorschach93 Русик_96

сжечь вас консольных малолеток, ошибки природы, гадящие только.

0
Русик_96 Rorschach93

я играю везде а не только на консолях и выучи слово малолетка а я 96 года

-5
hpi

Принципиально не выпускают.

0
SpaceyTurkey Русик_96

Судя о тому, как ты пишешь, на то оно не похоже.

2
fox nemets

когда будет на ПК????????

0
hpi

Никогда. Доволен?

1
Artery Kaulitz

Не скоро, это же игра из-за которой и покупают PlayStation

1
V3RB

Завтра

0
Smusi

Жду вторую часть. Игра сильно очаровала в свое время, сейчас даже переигрываю её

0
Квасилич

Поперла пена в комментах) Спустя 9 лет Пиворожденный, в свое время уступивший с незначительным отрывом готи целому третьему Ведьмаку, оказывается, "кал для мазохистов", "очередное сосалово под копирку" и вообще та еще редиска... Воистину, как говорили попы Ярнама, "ищите древнюю кровь, но бойтесь невежества казуалов. Их вера слаба, их разум молод">)

0
Валентин 37

германцы

0
Gords

Что в ней культового, кроме тихого стона некоторых людей о ПК порте, что уже стало мемом? Если посмотреть комменты в момент выхода, то игру называли "типичным огрызком от Dark Souls". Ну и

https://www.playground.ru/bloodborne/news/sikvel_bloodborne_v_razrabotke-160855

15 сентября 2015.

-1
xxREMAGxxIxxGAMERxx

если не ошибаюсь, с этой игры начался плач Ярославны - "когда на ПК?", как будто Свет клином сошёлся на ней.

-1
AndralStormborn

Эй, когда порт на ПК?

-1
Ely Maze

Игра не очень хорошо продалась по мнению Сони поэтому порт на пк ждать не стоит

0
AndralStormborn Ely Maze

А вот на ПК бы сразу выпустили - и продалась бы хорошо

1
Kenn1y

Что в ней культового, первой хорошей от них стала Sekiro, потом ремейк DS, ну ER уже действительно годной, хотя, полноценный сюжет бы не помешал последней.

-2
Rorschach93

Демон соулс и Дарк уже были культовыми

0
VIGITAL1

3,2,1...начинаем дружно плакать в комментариях , по поводу порта на пк

-3
X_ray_83

Дешевая копия Nigthmare Creature !

-4
Мур Мур lamour

очередной сосалик, которая каждая как под копирку

-5
Миханик Шестеренкин

Очередной Дотер с мамкиным ноутбуком, который играет только в онлайновую дрочь, которая каждая, как под копирку.

1
Rorschach93 Миханик Шестеренкин

дико плюсую, то не геймеры, а биомусор зумерский.

0
Мур Мур lamour Миханик Шестеренкин

хорошо, маленький защитничек кало игр_)

0
Мур Мур lamour Rorschach93

а ты чем лучше ?

-1
Rorschach93 Мур Мур lamour

всем

-1
Lvinomord

Визуал шикарный,но вот классы....одна из причин почему не стал играть в Секиро. Поэтому не жду

-5
dexxxx123

какие ля классы, они там вообще для галочки...

2
Lvinomord dexxxx123

Я во всех DS люблю бегать только со щитом, иногда в зависимости от ситуации убирая его за спину....в ББ если я ничего не путаю, бои строятся только на уворотах....мне это не подходит

-1
borsic Lvinomord

Там нет щитов, ну кроме одного. Игра построена не на уворотах, а наоборот как раз на атаке.

0
Русик_96

кал для мазохистов которые почему то хтят пк порт

-9
borsic

Ты прост криворукий лоускил, две кнопки последовательно правильно нажать не сможешь. Насекомые тебя в шашки обыграют, не пиши, чтобы не позориться.

2
Rorschach93 borsic

по факту

0
Русик_96 borsic

ты просто любитель мазохиста иза таких как ты бдсм стала нормой а потом пошли игры сервисы потомучто снова схавали игры должны быть для всех и каждого

-2
Русик_96 Rorschach93

не подакивай за тычка в каждой бочке

-1
borsic Русик_96

В чём махоизм заключается? Соулсы едва ли сложнее любой другой игры. Если для тебя наличие отличной от гта системы боя это мазохизм, то мой вердик что у тебя мозг и моторные функции 5 летнего ребёнка.

3
1barac9U7ada7

Никогда не понимал почему так много хейта вокруг этой (игры), на мой взгляд (смотрел прохождение на ютубе) ничего в ней нет , не мой жанр. В продажах себя тоже не оправдала, соул игры не МОЙ жанр. А вот The Witcher 3: Wild Hunt на МОЙ взгляд именно ШЕДЕВР, штучный экземпляр и на самом деле потрясающая Игра! Удачи

-10
Satana Mogila

Среднестатистический фанат дерьмака

1
Миханик Шестеренкин

Может хайп, а не хейт?

1