Анонсированы детализированные фигурки Куклы и Посланников из Bloodborne

Third Eye Studio представила неофициальную фигурку Куклы из Bloodborne в масштабе 1\4. Высота статуэтки 52 см, ширина — 39 см, а длина — 32 см. Кукла имеет лишь один костюм и его нельзя снять. Также она снабжена подсветкой.
Стоимость предзаказа Куклы со скидкой — 60 тыс. рублей. Вместе с фигуркой покупатели получат 12-сантиметровую статуэтку трех Посланников в цилиндрах. Количество статуэток ограничено 188 экземплярами. Первые покупатели получат их в четвертом квартале 2023 года.
А когда будут детализированные секс-куклы? Любой коллекционер заплатит во много раз больше, чем за просто статуетку.
Восхитительная!
А когда будет игра на пк а не кукла которая вот не уперлась от слова совсем
Шикарная фигурка!