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Bloodborne 24.03.2015
8.6 1 359 оценок

Анонсированы детализированные фигурки Куклы и Посланников из Bloodborne

Simple Jack

Third Eye Studio представила неофициальную фигурку Куклы из Bloodborne в масштабе 1\4. Высота статуэтки 52 см, ширина — 39 см, а длина — 32 см. Кукла имеет лишь один костюм и его нельзя снять. Также она снабжена подсветкой.

Стоимость предзаказа Куклы со скидкой — 60 тыс. рублей. Вместе с фигуркой покупатели получат 12-сантиметровую статуэтку трех Посланников в цилиндрах. Количество статуэток ограничено 188 экземплярами. Первые покупатели получат их в четвертом квартале 2023 года.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Real Slim Shady

А когда будут детализированные секс-куклы? Любой коллекционер заплатит во много раз больше, чем за просто статуетку.

2
Sergiopolis

Восхитительная!

1
AIM WP

А когда будет игра на пк а не кукла которая вот не уперлась от слова совсем

1
NarkoSky

Шикарная фигурка!

0