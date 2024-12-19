Для загрузки стал доступен Bloodborne Remaster Project версии 0.8

Моддер fromsoftserve выпустил версию 0.8 Bloodborne Remaster Project, которым вы можете насладиться на ПК через эмулятор shadPS4. Этот мод сделает Bloodborne ещё лучше на ПК.

Для тех, кто не знает, Bloodborne Remaster Project стремится предоставить наилучшие визуальные эффекты для игры. Мод включает динамическое отбрасывание теней для всей игры. Он также изменяет диапазон и видимость теней. Мало того, он еще и содержит несколько более качественных текстур.

И это еще не все. Этот мод даже добавляет в игру новые источники света. Кроме того, он добавляет точечные источники света для уличных фонарей и настенных светильников, и многие из них также будут отбрасывать тени. Мод также позволяет игре использовать больше окружающего преграждения, изменяя файлы gparam. Он даже добавляет отображение параллакса окклюзии к различным поверхностям.

Версия 0.8 исправляет туман практически в каждой области. Она также добавляет больше точечных источников света в центральный Ярнам, Бюргенверт и Соборный округ. Более того, она добавляет отображение параллакса окклюзии в некоторые области Старого Ярнама.

Вы можете скачать мод по этой ссылке.